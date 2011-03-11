Odatv: Muhabirimiz uçmuş, özür dileriz!

T24- Odatv internet sitesince, Ankara muhabiri İklim Bayraktar’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın adını karıştırdığı iddialarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Bayraktar’ın "anlaşılmayan psikolojisi"ne de dikkat çekilerek Bayraktar’ın iddialarında adı geçen Kılıçdaroğlu ve Baykal’dan özür dilendi.

Odatv internet sitesinde yeralan "yarı resmi" adı verilen açıklamada, Odatv’nin Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil’in yakın zamanda olup bitenlerle ilgili geniş bir açıklama yapacağı duyuruldu.

Bayraktar’ın açıklamalarıyla "Kamuoyunda dalga dalga yayılanların" tam anlamıyla "aptallıklar felaketi" olduğu belirtilen açıklamada, "ODATV’nin eksiği, yanlışı, günahı varsa şayet içtenlikle ifade edeceğimize emin olun. Ama şu anda kamuoyunun kafası ne kadar karışıksa inanın bizim de kafamız o denli karışık ve kimseye zarar vermeden olup biteni anlamaya çalışıyoruz" denildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

Bayraktar’ın psikolojisi

"Ankara ODATV’de çalışkan hevesli ve gönüllü çalışmaya başlayan İklim Bayraktar arkadaşa hiç kimse parti liderleri ve toplumun çok önündeki siyasi simalarıyla git röportaj yap gibi bir şey demedi. Aksine ’düzgün bir muhabir, bir iki yıl sakin, basit, sıradan haberler yapıp kendini geliştirmeli’ tembihi yapıldı. Ayrıca ‘uçmayın, kaçmayın sakin olun, meslekte yavaş yavaş ilerleyin’ denildi.

Anladığımız kadarıyla ortada psikolojik bir hadise var, çok yoğun çalışıyor oluşumuz mazeret değil ama ’sitemizde çalışmanın getirdiği heyecanla’ diyelim, arkadaşımız fazlasıyla kendine büyük roller biçmiş ve uçmuş?

Biz gazeteci ve yazarlarda bir terbiye vardır, siyasi liderlerle fazla yüz göz olunmaz, iki özel hikayelerle rahatsız edilmez.

Arkadaşımızın birkaç ay içinde bu kadar yoğun uçuşunu, ’sakın ha gizli kapalı örgütlü bir şey olduğunu asla ima etmiyoruz’, saflığıyla ve şimdilik psikolojiyle açıklamaya çalışıyoruz, bu psikoloji lafını dahi bu satırlarda geçirmek inanın bizler için çok ağır bir sorumluluk. Bunu dahi bizim ifade etmemiz insani durumlardan öte inanın güzel bir söz değil."

Kılıçdaroğlu ve Baykal’dan özür dilendi

Açıklamada, Bayraktar’ın iddialarında adı geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Antalya Milletvekili Baykal’dan özür dilendi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Saygınlığını ve insani ölçülerini yere göğe koyamadığımız sayın Kılıçdaroğlu’ndan ve yine haksız ağır komplo yaraları almış çok saygın Deniz Baykal beyden ortalığı rezil bir şekilde tozu dumana katan çalışkan hevesli ama ne yapalım anlayamadığımız bir psikoloji içinde arkadaşı çalıştırdığımız için özür dileriz. Şimdilik anlayabildiğimiz bu, henüz gözaltından yeni çıkmış Mümtaz İdil ağbimiz, şüpheniz olmasın arkadaşımızın şahsi kimliğini de itinalı cümleleriyle sakınan bir açıklamasını mutlaka yayınlayacağız."