Odatv delili için bir üniversite raporu daha!

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Odatv operasyonunda tutuklu bulunan gazetecilere karşı iddianamede öne sürülen tüm delillerin temelini oluşturan dijital belgeler için Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bilirkişi raporunda "virüs yoluyla gönderilmiş" denildi. Konuyla ilgili olarak Avukat Hüseyin Ersöz "Soruşturma aşamasından itibaren müvekkilimiz Soner Yalçın'a isnat edilen suçlamalara dayanak olarak gösterilen dijital dokümanların bilgisayar korsanlığı ürünü olduğu ifade edilmiş bu verilere dayanarak kişi özgürlüklerinin kısıtlanamayacağı hususu Nöbetçi Hakimlik Sorgusundan itibaren ifade edilmiştir" dedi. 16.12.2011 tarihli Yıldız Teknik Üniversitesi Bilirkişi Raporu'nda şu tespitlerde bulunuluyor:"İsnatlara dayanak dijital dokümanların kayıtlı olduğu bilgisayarın işletim sisteminin kayıtlı olduğu C Sürücüsü içinde, 251 adet trojen, virüs ve zararlı yazılım tespit edildiği,- Bazı dokümanlarda ".exe" uzantılı virüslere rastlandığı,- Bazı dokümanların ise "exe" uzantılı virüs tespit edilen dokümanlar ile aynı tarihte oluşturulduğu, bu sebepten bu dokümanların da virüs yoluyla yaratıldığı,- Bu dokümanların normal bir kullanıcı davranışı olmadığı tespitleri yer alıyor."Raporda bilgisayar korsanlığı ürünü sahte dijital dokümanların üst veri bilgilerinde yer alan yazar kısmında belirtilen isimlerin herkes tarafından değiştirilebileceği, bu bölümde yer alan bilgilerin dijital verilerin aidiyeti noktasında tek başına yeterli olmadığı ve windows işletim sisteminde çalışır vaziyette tespit edilen trojan ve virüsler sebebi ile bu dokümanların adli bilişim kuralları çerçevesinde kesin bir delil oluşturamayacağı belirtiliyor.