OdaTV davasında, savcı Ergenekon mütaalasını istedi

OdaTV davasında savcı Ergenekon davasında verilen mütalaanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenilmesini talep etti. Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın’ın sanık olarak yargılandığı Odatv davasında tutuklu sanıklar Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı tahliye talebinde bulundu.

Dava kapsamında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Küçük, davanın tutuksuz sanıklarına dönerek, "Hepsi dışarıda, ben nasıl yöneteceğim bunları. Hepsini gönderdiniz beni tutuyorsunuz. Hangi hukukla" diye bağırdı. Bunun üzerine mahkeme başkanı Mehmet Ekinci, "Acele edin" diyerek Küçük’ü uyardı. Savunmasının henüz başında olduğunu belirten Küçük ise "Hayır efendim daha başındayım. İsterseniz kesersiniz" dedi.

Dava kapsamında herkesin tahliye olduğunu kendisinin neden tutuklu olduğunu anlayamadığını dile getiren Küçük, "Barış Pehlivan sen o belgeleri benden almadığını kanıtlayacaksın. Benim evime gelmediğini kanıtlayacaksın. Benimle konuşmadığını kanıtlayacaksın. Yoksa girersin tekrar içeri. Benim sayemde şöhret oldunuz. Şöhretin bedeli işte burada benimle konuşmadığınızı ispatlayarak borcunuzu ödeyin" diye konuştu.

Zaman zaman sinirlendiği gözlenen Küçük, "Sizin yüzünden beni tutuyorlar. Gelip burada ispat edeceksiniz" dedi. Daha sonra mahkeme heyetine dönen Küçük, "Siz beni burada boşuna tutuyorsunuz. Yapamazsınız gücünüz yok. Siz iddianamelerinizi artık değiştirin. PKK ile Genelkurmay arasında kıl kadar ilişki yoktur" ifadesini kullandı.

'Avcı: Tutuklu kalmam doğru değil'

Diğer tutuklu sanık Hanefi Avcı da tahliye talebinde bulundu. Bilgisayarlara yönelik organize bir saldırı olduğunu belirten Avcı, "Bu virüs tüm bilgisayarı ele geçiriyor. Virüsler bilgisayarda çalıştırılmış. Bu ödül alacak bir saldırı. Benim belirttiğiniz gerekçelerle tutuklu kalmam doğru değil. Yazamadığınız gerekçelerle tutukluyorsanız bunu da açıkça söyleyin" dedi.

'Savcı, Ergenekon mütalaasını verdi'

Sanıkların ardından avukatları da tahliye talebinde bulundu. Avukatların sözlerinin ardından duruşma savcısına görüşü soruldu. Savcı Ufuk Ermertcan, geçtiğimiz hafta Ergenekon davasında verilen mütalaanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenilmesini talep etti. Savcı Ermertcan, Oda TV davasında da mütalaa hazırlamak için dosyanın kendisine verilmesini istedi. Savcı Ermertcan, tutuklu sanıklar Küçük ve Avcı’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

'Tahliye talebine ret'

Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın, “TÜBİTAK Raporu'na göre kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi, sanıklara isnat edilen suçların CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması ve sanıklara adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olmayacağı” gerekçeleriyle bu hallerinin devamına hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen “Ergenekon” davasının bir süre önce yapılan duruşmasında mahkemeye sunulan savcılık mütalaasının da istenilmesine karar veren heyet, mütalaanın gelmesinin ardından soruşturmanın genişletilmesine yönelik talebinin olmaması halinde dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan'a gönderilmesini kararlaştırdı.