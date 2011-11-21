-Odatv davasında hakimin çekilmesi istendi İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 -Ergenekon soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 sanık hakkında açılan davanın görüleceği İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine başvuran Yalçın ile 5 sanık, mahkeme heyeti başkanı Resul Çakır'ın davadan çekilmesini talep etti. Davanın sanıklarından Soner Yalçın, Şükrü Doğan Yurdakul, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk, avukatları aracılığıyla bugün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine 2 ayrı dilekçe sundu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Resul Çakır'ın da ''mağdur'' sıfatıyla yer aldığı belirtilen dilekçelerde, Çakır'ın ''Odatv davası''na bakmasının hukuken mümkün olmadığı ile sürüldü. Hakim Resul Çakır'ın davadan çekilmesi talep edilen dilekçelerde, Çakır'ın kendi isteğiyle çekilmemesi halinde ''reddi hakim'' talepleri konusunda karar verilmesi istendi.