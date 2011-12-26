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Odatv davası yarına ertelendi İSTANBUL (A.A)

26 Aralık 2011 21:21

-Odatv davası yarına ertelendi İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - ''Odatv'' davasının bugünkü duruşmasında iddianame 58'inci sayfasına kadar okundu. Çağlayan'daki bulunan İstanbul Adalet Sarayındaki özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan 134 sayfalık iddianame, TRT spikerleri tarafından dönüşümlü olarak okundu. Kimlik tespiti sırasında mesleğinin gazeteci olduğunu ifade eden tutuklu sanık Ahmet Şık, evli ve bir kız çocuğu sahibi olduğunu belirterek, ''O da büyüyünce eşkıya olacak'' dedi. İddianame okunduğu sırada, duruşmayı izlemeye gelen BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, telefonla konuşması üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci tarafından uyarıldı. Bunun üzerine Kürkçü de ''Tamam kapatıyorum, uzatmayın, işinize bakın. Biz Meclis'te bile telefonla konuşuyoruz'' dedi. Ayrıca salonda bulunan polislere duruşma salonunda telefonla konuşan ve fotoğraf çeken olursa hakkında yasal işlem yapmaları konusunda talimat veren Mahkeme Başkanı Ekinci, izleyicilerin sık sık dışarı çıkıp girmesi üzerine ''Tabiri caizse burada soft bir duruşma yapıyoruz. Salona giriş çıkışlara karışmıyoruz ama abartmanıza gerek yok'' uyarısında bulundu. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde 12 Kasım'da rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybeden ve iddianamede tutuklu sanık olarak görülen Kaşif Kozinoğlu'nun ''tutuklu'' diye okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci araya girerek ''UYAP sisteminde Kozinoğlu''nun 12 Kasım'da öldüğü belirtiliyor'' şeklinde düzeltme yaptı. Spikerlerin iddianameyi 58'inci sayfasına kadar okuduğu duruşma, yarına ertelendi.

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