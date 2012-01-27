-Odatv davası duruşması başladı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 13 sanık hakkında açılan davanın 10. duruşması başladı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Yalçın Küçük, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın, Şükrü Doğan Yurdakul, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Muhammet Sait Çakır, Coşkun Musluk, Müyesser Uğur ile tutuksuz sanık İklim Ayfer Kaleli katıldı. Diğer tutuksuz sanık Ahmet Mümtaz İdil ise duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanıkların hava muhalefetinden dolayı geç getirilmesi nedeniyle duruşma yaklaşık bir saat gecikmeli olarak başladı. Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, tutuklu sanık Doğan Yurdakul'un sağlık raporunun mahkemeye ulaştığını belirterek, raporda Yurdakul'un tedavi edilmesinin gerektiğinin vurgulandığını söyledi. Başkan Ekinci, ara karar doğrultusunda TÜBİTAK'tan istenen 5 kişilik bilirkişi listesinin de mahkemeye geldiğini ifade etti. Duruşmada söz alan sanık Yalçın Küçük, sanıklardan Nedim Şener ve Hanefi Avcı'nın kendisi hakkında ağır konuştuklarını iddia ederek, mahkemeye söz konusu iddialarla ilgili dilekçe vereceğini söyledi. Duruşmada söz alan Müyesser Uğur da kanunda olamayan suçlar nedeniyle tutuklandığı öne sürerek, ''Adı olup cismi olmayan 'Ergenekon' terör örgütü üyesi olarak yargılanıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, Genelkurmay böyle bir örgütün olmadığını veya araştırıldığını beyan ediyor. Ancak İstanbul emniyeti, savcılık ve mahkeme heyeti var olduğunu biliyor, çünkü bizi tutuklu olarak yargılamayı sürdürüyor. Heyetten 'Ergenekon' örgütünün adresini istiyorum. Gidip üye olacağım. Adını ve adresini bilmediğim bir örgütten dolayı yargılanmak ağrıma gidiyor'' dedi. Duruşmayı, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ile gazeteciler Uğur Dündar ve Ruşen Çakır da izliyor.