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Odatv davası duruşması 29 Aralıkta İSTANBUL (A.A)

27 Aralık 2011 22:06

-Odatv davası duruşması 29 Aralıkta İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Odatv davasının bugünkü duruşmasında 134 sayfalık iddianamenin okunması tamamlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan iddianame, TRT spikerleri tarafından dönüşümlü olarak okundu.  Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde 12 Kasım'da rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu ile ilgili bölüm, Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci tarafından okutulmadan geçildi. Davanın tutuksuz sanığı İklim Ayfer Kaleli, iddianame okunurken bir ara fenalaştı.  Mahkeme Başkanı Ekinci'nin ''İklim hanım, bir sorun mu var? İsterseniz dışarı çıkıp hava alabilirsiniz'' demesi üzerine dışarı çıkan Kaleli, bir süre sonra salona geri döndü. Ekinci, salonda yemek yiyen bir izleyiciyi de uyararak, dışarı çıkmasını istedi. Duruşma salonundan çıkarılan izleyicinin ardından Başkan Ekinci, ''Acıkmadım ama olmaz. Salon dışında yesin'' dedi. Bu arada, duruşma salonunda izleyicilerin cep telefonlarını şarj etmeleri dikkati çekti. TRT spikerleri tarafından iddianamenin okunmasının tamamlanmasının ardından duruşma, 29 Aralık Perşembe gününe ertelendi. Mahkeme Başkanı Ekinci, perşembe ve cuma günü duruşmanın yapılacağını ve sanıkların savunmalarının alınmasına başlanacağı belirterek, ''Önümüzdeki hafta da devam etmek istiyoruz. Ancak heyetle tekrar değerlendireceğiz'' dedi. 

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