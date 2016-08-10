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15 Temmuz Darbe Girişimi

Odasından 1 dolar çıkan Jandarma İstihbarat Müdürü tutuklandı

1 doların cemaat içerisindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı iddia edilmişti

10 Ağustos 2016 21:45

Rize’de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve odasından 1 dolar çıkan Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Hilmi Sandal tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Muhammet Kaçar’ın haberine göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Hilmi Sandal, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmadaki odasında özel olarak korumaya alınmış zarf içerisinde C serisi 1 dolar bulunan Yarbay Hilmi Sandal tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

1 dolarların sırrı ne?

 

Cemaat içerisindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı da değerlendiren paraların, Fethullah Gülen tarafından sözde "Bereket ve işlerinin yolunda gitmesi" amacıyla okunarak gönderildiği iddia edilmişti

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