Oda yarışını ‘komposto’ kaybetti

T24

‘Başkan bizi diskoya götür’

Ayrılık konuşulmuştu

İstanbul Lokantacılar Odası’nın dün yapılan seçimlerde yeni başkanı belli oldu. Üç adayın başkanlık için yarıştığı seçimi 520 oyla Sait İskender’in sahibi Sait Karabağlı kazandı. Rakibi Hacı Abdullah Restoran’ın sahibi Abdullah Korun ise 178 oy alabildi. Seçimler, tıpkı İstanbul Ticaret Odası meslek komitesinde olduğu gibi yine içkili-içkisiz restoranların yarışına sahne oldu.3 bin 500 üyesi bulunan odanın başkan adaylarından Hacı Abdullah Restoran’ın sahibi Abdullah Korun’u muhafazakâr restoranların üye olduğu TÜRES Derneği, diğer aday Sait İskender’in sahibi Sait Karabağlı’yı ise Beyoğlu’ndaki restoran ve eğlence mekânlarının üye olduğu BEYDER destekledi.Seçim sonrasında sorularımızı yanıtlayan Karabağlı, “Öncelikle 17 maddelik tüm taahhütlerimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz. Buraya bizi desteklemeye gelen esnafımıza iade-i ziyaret yapacağız” dedi.İdeolojik bir görüşleri olmadığını söyleyen yeni başkan Sait Karabağlı, oda içinde bir ayrılık olup olmayacağıyla ilgili olarak, “Bir ayrılık mümkün değil . Biz tüm esnafımızı kucaklayacağız. Biz içkili içkisiz diye bir ayrım içinde değiliz” dedi.Odada bir esnaf kuruluşu olarak hizmet vereceklerini belirten Karabağlı, “Bizim için din, dil, mezhep ve parti önemli değil. Esnafı ve bu kesimin sıkıntılarını düşünüyoruz” diye konuştu.Seçimi kaybeden Abdullah Korun da, “Seçimi kazanamadık. Ama önemli olan esnafa faydalı olmaktı. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimler için de çalışacağız. Herhangi bir ayrılık düşünmüyoruz” dedi.Seçim sırasında Sait Karabağlı’yı destekleyen ekibin beyaz atkı taktığı görüldü. Ekipten bazı kişiler bu atkının, odada ‘ak günler’i temsil ettiğini söyledi. Aynı ekip seçim sonrasında yeni başkanlarına galibiyetlerini kutlamak için ‘Başkan bizi diskoya götür’ diyerek tezahürat yaptı.Seçim öncesinde odanın ikiye bölünmesi de gündeme gelmişti. Abdullah Korun, “BEYDER yönetimi bizi ziyaret etti ve içkili restoranları temsil edecek yeni bir oda kurulması gerektiğini söylediler. Mevcut odanın kendilerini temsil etmediği görüşündeler. Aklın yolu birdir” demişti.BEYDER Başkanı Zeki Ateş de, odanın kendilerini temsil etmediğini söyleyerek, “Gönlümüzden bizi temsil edecek yeni bir oda kurulması geçiyor” demişti.