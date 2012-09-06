T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oda TV'de TÜBİTAK raporundan sonra da tahliye kararı çıkmadı

Oda tv sanıklarının TÜBİTAK raporunu gerekçe göstererek yaptıkları tahliye talebini mahkeme reddetti

06 Eylül 2012 20:52

Odatv davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun, tahliye talebi reddedildi. Mahkeme ret gerekçesinde; TÜBİTAK’ın, dökümanların virüs yoluyla bilgisayarlara gönderildiği iddiasının doğrulanmadığını belirtti.

Sanıklar Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz ve Duygun Yarsuvat, geçtiğimiz hafta İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkillerinin tahliye talebine ilişkin dilekçe sunmuştu.
 
Mahkeme, Odatv ofisinde bulunan bilgisayar hard diskinde, sanık Barış Terkoğlu ’nun evinde bulunan hard diskte ve sanık Müesser Yıldız’ın evinde bulunan hard diskte “Ulusal Medya.doc, Ulusal Medya 2010.doc, Hocadan Notlar" başlıklı dokümanların bulunduğunu hatırlattı. Bilgisayarlarda bulunan diğer dokümanların da tek tek sıralandığı kararda, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu anlatıldı. Dijital verilerle ilgili olarak TÜBİTAK bilirkişi raporunun geldiğinin hatırlatıldığı kararda, “Yine sanıklar ve müdafilerinin söz konusu dokümanların virüs yoluyla bilgisayarlara gönderildiği iddiasının bilirkişi raporunda doğrulanmadığı, bu haliyle de kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği anlaşılmıştır" denildi. Tutuklama dışındaki koruma tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yeterli olmayacağını ifade eden mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
 
 

Dilekçe yazmışlardı

 
 
Odatv davasının tutuklu sanıkları gazeteciler Soner Yalçın , Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan , TÜBİTAK raporunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmuştu. Sanıkların avukatı Hüseyin Ersöz ve Duygun Yarsuvat, davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ’ne 10 sayfalık dilekçe sunmuştu. Müvekkillerinin manipülatif dijital dokümanlar gerekçe gösterilerek yaklaşık 20 aydır tutuklu olduğunu hatırlatan avukatlar, TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporun 24 Ağustos’ta dosyaya geldiğini belirtmişti.
 
 

'Rapor, masumiyeti gözler önünü serdi'

 
 
“Raporda yer alan tespitler müvekkillerimizin masumiyetini gözler önüne seren bir mahiyete sahip bulunmaktadır" ifadelerini kullanıldığı dilekçede, “Raporda davanın delilleri arasında yer alan dijital dokümanların hiçbirisinin müvekkiller tarafından oluşturulmadığı, değiştirilmediği ve hiçbir erişim sağlanmadığı yönünde tespitler var. Bu tespit suçlamalara dayanak dijitaller ile müvekkillerimiz arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığını göstermektedir" denildi.
 
TÜBİTAK raporuna göre, müvekkillerine ait bilgisayarların organize bir şekilde hedef alındığını belirten avukatlar, dilekçede şu ifadelere yer verdi; “İsnatlara dayanak dokümanların üstveri bilgilerinde normal olmayan kullanıcı davranışları sonucu oluşmuş çelişkiler tespit edilmiştir. Bu durum bilgisayarlara normal olmayan yollarla müdahale edildiğini kanıtlamaktadır. İsnatlara dayanak dijital dokümanların manipülatif bir niteliğe sahip bulunduğu, el konulan bilgisayarların sistemli bir saldırıya maruz kaldığı açıkça tespit edilmiştir. Bu çerçevede bundan sonra yapılması gereken, tüm teknik imkanlar kullanılmak suretiyle, müvekkillerimizin özgürlüğünün 20 ay kısıtlanmasına neden olan faili meçhul kişiler ile soruşturmada ihmali görülen kişilerin tespiti ile cezalandırılmalarının sağlanmasıdır." Dilekçede 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmesi istendi.
 
 

ETİKETLER

oda tvtübitak raporu

İlgili Haberler

Oda TV duruşması bu çığlıkla bitti: Bu gece rahat uyuyacak mısınız!

Sabuncu: Cezaevine girerken kanserli yaşlı bir hanımefendinin tedaviden dökülmüş saçlarını tutturan firketeler öttüğü için çıkartmak zoruna kalışını...

TÜBİTAK: Oda TV bilgisayarlarında uzaktan dosya atan virüs var, ama...

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın da yargılandığı OdaTV davasında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, TÜBİTAK'tan istediği rapor 7 ay sonra mahkemeye ulaştı.

Oda TV için üniversite raporu ne diyordu, TÜBİTAK raporu ne diyor?

''Üniversite raporlarında diyordu ki: söz konusu bilgisayarlara virüs gönderilmiştir. TÜBİTAK Raporu ne diyor? ‘Bilgisayarlarda zararlı yazılımlar bulunmuştur’.''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24