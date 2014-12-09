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Yaşam

Oda spreyi patladı, karı-koca bu hale geldi

İstanbul Bakırköy'de oda spreyi ocaktan alev aldı, o sırada mutfakta bulunan karı-kocada 2. derece yanık meydana geldi

09 Aralık 2014 20:43

İstanbul Bakırköy’deki bir evde mutfakta yemek pişirmek için yakılan ocak, yemek kokularını gidersin diye mutfağa konulan otomatik spreyin değişimi sırasında çıkan gazı alevlendirdi. Hemen ardından bir patlama oldu. Yemek pişiren kadınla, spreyi değiştiren kocada 2’nci derece yanık meydana geldi.

Mustafa Erdoğan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Bakırköy’de bir evde eşine ender rastlanır bir ev kazası meydana geldi. Yemek kokularını gidersin diye mutfağa konulan otomatik spreyin gazı yanan ocağın ateşiyle temas etti.

Alev topuyla birlikte bir patlama oldu. O sırada yemek pişiren Nuray Gülay ile eşi İsmail Gülay ciddi şekilde yaralandı.

Hastanaye kaldırılan karı kocada 2’inci derecede yanık oluştuğu anlaşıldı. İsmail Gülay ve eşi Nurhan Gülay’ın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık merkezinde altına alındılar.

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Nuray Gülayİsmail Gülayoda spreyiistanbulbakırköy

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