"Oda, Borsa Başkanlığına geri dönüş atama ile değil tekrar seçimle, üyelerden alacağı tarafsızlık ilkesini sağlayarak olmalıdır"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AKP’nin, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmesinin yolunu açan düzenlemede tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını kapsayacak biçimde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Siyasi parti il, ilçe başkan ve yöneticilerinin aday olmak istediklerinde devlet memurları gibi istifa ettiklerini ve seçilemedikleri takdirde görevlerine dönemediklerine dikkat çeken Öztürk, “Bu yasanın doğuracağı tek sonuç Ticaret Odaları, Borsalarının ve Birliklerin Siyasileşeceği, İdeolojik kutuplaşmaların olacağı bir alan olacaktır. Siyasete girmek isteyen görevinden ayrıldıktan sonra geri dönmek isterse bunun yolu atama değil, demokrasidir yani yeniden seçimle gelmesidir” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta ‘Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülecek. AKP’li üç milletvekilinin sunduğu kanun teklifi, komisyonda kapsamı genişletilerek ‘Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu İle Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ adını aldı. 3 Madde, 1 kanun da değişiklik öngören teklif komisyon da 4 Madde ve 2 kanun da değişiklik yapıyor.

Sadece İyi Parti şerh düştü

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu görüşmelerinde teklife sadece İyi Parti şerh koydu. Komisyon üyesi Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, teklifin ilgili yasalara aykırı olduğunu belirtti ve teklifle ilgili T24’e şu değerlendirmeyi yaptı:

"Odalar siyasetin oyuncağı değildir"

"Kanunun 81. Maddesi değişik 13. Fıkrasına açıkça aykırı bir durum söz konusudur.

"Oda, Borsa, Birlik organlarının seçimlerinde Siyasi Partiler, Sendikalar ve Sendika üst kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar. Bu hükme aykırı davrananlar 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

"Yine aynı maddenin değişik son fıkrasında ise Milletvekili veya Belediye Başkanı olarak seçilenlerin Oda, Borsa, Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer diye kanunda açık ibareler mevcut.

"Bu değişiklikler söz konusu olduğunda asli görevleri; bağlı bulundukları kurumlara üye olan meslektaşlarının temsili tüm üyelerin menfaatleri doğrultusunda, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerin gelişmesini sağlamak, üyeleri arasındaki dayanışmayı artırmak olan kurumlarımız kanunu 4. Maddesi ile açıkça belirtilen kapsamlarının dışına çıkmaktadır.

"Kazanamayıp geri dönen Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri dönemlerinin geri kalan zamanında hangi partiden olursa olsun siyasileşmiş olur ve bütün üyelerine tarafsız ve aynı ölçüde hizmet edemez veya aday olduğu Siyasi Partiden ayrı başka Siyasi Partilere üye olan meslektaşları bu kişilere tarafsız gözüyle bakamaz.

"Odalar siyasetin oyuncağı değildir.

"Bu teklif hazırlanırken kanunun ilgililerinin yani mevcut Oda, Birlik ve borsalardan görüş alınması ile sağlıklı bir teklif hazırlanabilirdi. Türkiye’deki en üst temsilcisi makamındaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanının görüşüne dahi önem verilmiyor.

"Yüksek Seçim Kurulu 04.10.2013 tarihli 404 nolu kararı ile konuyu açıklığa kavuşturmuş ve Oda, Borsa Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin yerel yönetimlere aday adayı olmasında istifayı zorunlu kılmıştır.

"Oda Başkanı ya da Yönetim Kurulu üyesi siyasi bir sıfat kazanmış olacak ve tarafsızlık ilkesini yitirmiş olacaktır"

"Oda, Borsa Başkanlarının Yönetim Kurulu üyelerinin yerel yönetimlere aday adayı olması ile 657 Devlet Memurları kanunu kapsamında aday adayı olanların durumları birbiri ile mukayese edilemez ve biri diğerine örnek gösterilemez. Oda, Borsa Başkanlarının statüsü seçim öncesinde kamu görevinden istifa eden memurlar gibi değildir. Memur atanmıştır, bu sebeple seçim sonrası tekrar atanarak göreve iade edilerek çalışmaya başlayabilir. Fakat belli bir süre için seçilmiş Oda Başkanı ya da Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa ederek Milletvekilliğine ya da Yerel Yönetimlere aday adayı olursa siyasi bir sıfat kazanmış olacak ve tarafsızlık ilkesini yitirmiş olacaktır. Bu sebeple Oda, Borsa Başkanlığına geri dönüşü atama ile değil tekrar seçimle, üyelerden alacağı tarafsızlık ilkesini sağlayarak olmalıdır.

"Ayrıca Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek kuruluşları sadece Odalar ve Borsalar birlikleri, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Konfederasyonu değil.

“Siyasi parti il, ilçe başkan ve yöneticileri görevlerine dönemiyor”

"Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi. Yapılacaksa bu kanun metni genişletilerek tüm Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşlarını kapsamalıdır. Hatta siyasi parti başkan ve yöneticileri de kapsam içine alınmalıdır. Çünkü siyasi parti il, ilçe başkan ve yöneticileri de aday olmak istediklerinde devlet memurları gibi istifa etmeleri gerekiyor. Fakat seçilemedikleri takdirde geriye dönemiyorlar. Belediye başkanları da milletvekilliği seçimlerinde istifa etme zorunluluğu var kazanamadıkları takdirde geri dönemiyor.

"Bu yasanın doğuracağı tek sonuç Ticaret Odaları, Borsalarının ve Birliklerin Siyasileşeceği, İdeolojik kutuplaşmaların olacağı bir alan olacaktır. İşadamının, Sanayicinin, Esnafın, Tüccarın, Zanaatkârın çatı kuruluşu olan Oda, Borsa ve Birliklerin asıl konularından uzaklaşmasına izin verilmemesi gerekir. Siyasete girmek isteyen görevinden ayrıldıktan sonra geri dönmek isterse bunun yolu atama değil, Demokrasidir yani yeniden seçimle gelmesidir."