Oda arkadaşının boğazını ve cinsel organını kesti

İzmir’de 2008’de işlediği gasp ve yaralama suçundan cezaevine giren Nihat Yılmaz, İzmir’den sonra Manisa ve daha sonra Edirne’ye nakledildi. En son 3 ay önce Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevine getirilen Yılmaz, iki kişilik odaya konuldu. Burada tek kaldığı süre içerisinde annesine mektuplar yazarak psikolojinin bozuk olduğunu anlatan Nihat Yılmaz’ın yanına 3 gün önce cinayet iddiasıyla tutuklanan Ali K. konuldu.

DHA'nın haberine göre, dün gece bilinmeyen bir nedenle Ali K., traş bıçağından yapılma kesici aletle hücre arkadaşı Nihat Yılmaz’ı uykusunda boğazını, cinsel organını ve vücudunun çeşitli yerlerini keserek öldürdü. Saat 03.00 sıralarında kontrole çıkan infaz koruma memurları tarafından fark edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayet zanlısı Ali K., iki kişilik odadan çıkarılırken, Nihat Yılmaz’ın cesedi yapılan incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

'Bize mektup yazıp kötü olduğunu söylüyordu'

Cezaevi yönetimi Nihat Yılmaz’ın öldüğünü İzmir’de yaşayan ailesine telefonla bildirdi. Bayram sabahı oğullarının cezaevinde öldürüldüğünü öğrenen anne Adile Yılmaz ile baba Şehabettin Yılmaz, hemen Tekirdağ’a geldi.



Olayla ilgili bilgi alan baba Yılmaz, acı haberle Ramazan Bayramı sabahında yıkıldıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Cezaevi savcısıyla görüştük. Savcıya da anlattım. Oğlumu öldürdüler ya da öldürttüler. Oğlum bu cezaevine geleli 3 ay oldu. Bize sürekli mektup yazıp durumunun kötü olduğunu söylüyordu. Biz de oğlumun bu şikayetleri üzerine savcılığa müracaat edip yerinin değiştirilmesini talep ettik. Ama maalesef oğlumu kurtaramadık.



Yetkililer bize oğlumun hücre arkadaşı tarafından sahurda kesici bir aletle öldürüldüğünü söylediler. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Oğlum daha önce İzmir, Manisa ve Edirne cezaevlerinde yattı. Hiç böyle şikayetleri olmuyordu. Ancak Tekirdağ’daki bu cezaevine geldikten sonra sürekli ‘beni kurtarın’ diye mektupların da ve telefon görüşmelerimizde bize söylüyordu. Oğlumun cesedini almak için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gideceğim. Allah bunu bize yapanları cezalandırsın."

Revir personeli 'intihar et' demiş

Gasp suçundan hükümlü olan Nihat Yılmaz, cezaevinden annesi Adile Yılmaz’a yazdığı mektuplarda infaz koruma memurlarının kendisine işkence yaptığını öne sürdü. Yılmaz mektuplarında "Anne Burada beni kimsenin yanına vermiyorlar, tek başıma bir odada tutuluyorum, esir muamelesi yapıyorlar. Müdüründen başgardiyanına kadar söylüyorum yok, camları kırdım, bileklerimi kestim. Bayan başmemuru şikayet edin.



Telefonda olayın detaylarını anlatacağım. Bana intihar et, daha derin kes diye teklifte bulundu o ve bir revir personeli. 03.07.2014 saat: 12:00-13:00 arası savcıya söyleyin kamera kayıtlarını istesin ve suç duyurusunda bulunun. Oğlumuza esir muamelesi yapıyorlar ırkçılık yapılıyor bir oda da tek başına tutuluyorum. 4 gündür açlık grevindeyim. Bana burada kendimi öldürmemi teklif ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Diğer mektubunda ise "Anne burada insana köle gibi görenler var. Sabahın 8’inde robocoplar odamı basıyor, Bunları tek tek dilekçede belirtin. Özellikle anlatın savcıya oğlumun dilekçelerini göz önüne almıyorlar deyin, Şu an bunalttılar beni. Ben burada iyi değilim psikolojimi bozdular" yazdığı görüldü.

Odada yaşanan cinayetin ardından olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hücre arkadaşı ve katil zanlısı Ali K.’nın ifadesi alınırken, Yılmaz’ın cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.