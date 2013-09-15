Öcalan: Diyalog süreci yeni bir formatla sürdürülmeli

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'dan oluşan BDP heyeti, Abdullah Öcalan ile 10. görüşme için İmralı Adası’na gitti. Adadan dönen BDP heyeti, Öcalan'ın mesajının bulunduğu yazılı bir açıklama yaptı.

Öcalan mesajında şunları söyledi:

"1 yıl önce başlattığımız diyalog sürecini bundan böyle yeni bir formatla yani bir anlamlı müzakereye evrilterek derinleştirerek sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Anlamlı bir müzakere için gerekli olanak ve araçları devlete de Kandil'e de iletmiş durumdayım. Özellikle devletin derinlikli bir müzakare için yeterli araçları ve imkanları yaratması sürecin ilerlemesi için elzemdir. Çözüme gidecek yolların ancak bu şekilde açılacağı gerçeğinden hareketle hükümetin de konuyu ciddiyetle ele almasını umuyorum. Bu aşamada karşılıklı ateşkes durumunun korunuyor olmasına anlam biçtiğimizi belirtmek istiyorum. Hepimiz sürecin çok anlamlı olduğunun farkındayız. Ancak anlamlı olduğu kadar zor ve çetin geçeceğini de hepimiz biliyoruz. Önerilerim ve düşüncelerim doğrultusunda zorlukları aşmayı başarırsak, yeni bir formatla evrilmiş derinlikli bir müzakere ile yola devam edebiliriz."