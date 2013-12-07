Öcalan'la görüşecek 13. heyet İmralı'ya gitti

BDP Grup Başkan vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP'nin Müzakere ve Çözüm Sürecinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder'den oluşan 13. heyet, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İstanbul'dan deniz yoluyla İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, heyetin akşam saatlerinde adadan dönmesi ve BDP Genel Merkezi üzerinden yayınlanacak yazılı açıklama ile Öcalan'ın kamuoyuna mesajını iletmesi bekleniyor. Bir önceki heyet, adayı 9 Kasım'da ziyaret etmişti.