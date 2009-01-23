Öcalan’ın yüzde 50 korkusu

Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmede birçok konuda uyarılarda bulundu. Yerel seçimlere yönelik mesaj verdi.



İran’ın yaz aylarında operasyonlarını artırabileceğini söyleyen Abdullah Öcalan, halkın güvenli bölgelere taşınmasını istedi. Öcalan, yerel seçimlere ilişkin de mesaj verdi. Şunları söyledi:



“Kürtlere son sözüm şudur. AKP yerel seçimlerde yüzde elli oy alırsa Kürtlere artık her şeyi yapabilecek hale gelir.”



Obama ismi tesadüf değil



ABD’nin yeni başkanı hakkında ise, “Barack Hüseyin Obama. İlk ismi Yahudi, Obama Hıristiyan ismi, Hüseyin de Müslüman ismi. Bu tesadüf değildir, bu kişi seçilmiş biridir” diye belirtti.

