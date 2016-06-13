Öcalan’ın yeniden yargılanması için AİHM’e başvuru yapıldı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yeniden yargılanması için avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvuru reddedildi. Başvurunun reddedilmesi üzerine Öcalan’ın avukatları, dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götürdü.

Öcalan’ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Yürekli, 2013 yılında çıkartılan 4’üncü Yargı Paketi içinde yer alan 6459 sayılı Yasa kapsamında yeniden yargılama başvurusu yaptıklarını belirtti.

AYM başvuruyu esastan incelemedi

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, itiraz merciinin reddetmesi üzerine dosyayı AYM’ye götürdüklerini söyleyen Yürekli, AYM’nin politik bir tercih yaptığını ve başvurularını esasa girmeden reddettiğini belirtti:

“AYM daha önce benzer başvurularda esastan kararlar verdi. Bu yüzden başvurumuzu esastan incelemedi. Yoksa olumlu karar vermesi gerekiyordu. Bunu da yapamayacağı için usulden hiçbir dayanağı olmayan bir gerekçeyle reddetti. Adil yargılanma talebimiz reddedildi.”

6 Haziran’da AİHM’e başvuru yapıldı

Avukat Yürekli, “AYM de reddedince iç hukuktaki süreç tamamlandı. Bu nedenle 6 Haziran 2016 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dosyayı taşıma zarureti doğdu. Biz de Öcalan’ın yeniden yargılanması için AİHM’e başvuru da bulunduk” dedi.

AİHM Türkiye’yi mahkûm etti

Ayrıca Öcalan’ın 1999 yılındaki yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu belirten avukat Yürekli, bu süreçle ilgili AİHM’in 2003 ve 2005 yılında aldığı kararla ihlâl tespiti yaptığını ve Türkiye’yi mahkûm ettiğini hatırlattı.

Yürekli, AİHM’in ihlal tespitlerini ise şöyle sıraladı:

“Öcalan’ın gereğinden fazla gözaltında tutulduğu, bu süreçte hukuk yollarının tıkanması, avukatlarıyla görüşmelerinin engellenmesi, avukatlarının ve kendisinin dosyasına ulaşmasının engellenmesi gibi sebeplerle ayrıca askeri bir mahkemede tarafsız ve bağımsız olmayan bir mahkemede yargılanmasından dolayı ihlal kararı verdi. Bunun da telafisinin tek yolu, Öcalan’ın adil bir şekilde bağımsız ve tarafsız bir mahkemede savunma hakkı tesis edilerek, yeniden yargılanması gerekiyor.”

Yürekli, AİHM’in bu kararı vereceğini önceden bilen Türkiye’nin Öcalan bundan faydalanmasın diye özel bir yasal düzenleme yaptığını da dile getirdi.