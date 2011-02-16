Öcalan'ın yakalanışının 12. senesinde kendisini yaktı

T24 - Diyarbakır’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Malçok, PKK lideri Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıldönümünde protesto için kendini yaktı.

Diyarbakır’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Malçok’un cesedi tamamen yanmış şekilde bulundu. Dicle Nehri kenarında bulunan Malçok’un yanına bıraktığı montunun cebinden “15 Şubat karanlığını yanan bedenler aydınlatacak” notu çıktı. Malçok’un Öcalan’ın yakalanıp getirilmesinin 13.yıldönümü nedeniyle kendini yakarak bir protesto eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalandığı 15 Şubat tarihi nedeniyle bir süredir yaşanan sokak gösterileri sürerken Diyarbakır yine aynı nedenle yapıldığı belirtilen farklı bir eyleme sahne oldu. Yenişehir İlçesi Ferit Köşk Mahallesi karşısında bulunan Dicle Nehri kenarında yanmış halde bir ceset bulundu. Yapılan ilk araştırmada ölen kişinin Ziya Gökalp Lisesi son sınıf öğrencisi Mustafa Malçok olduğu belirlendi. Malçok’un yanındaki montunun cebinde “15 Şubat karanlığını yanan bedenler aydınlatacak” yazılı not bulundu. Malçok’un Öcalan’ın 15 Şubat’ta yakalanıp Türkiye’ye getirilmesini protesto için kendisini yaktığı öğrenildi.



Üç günlük yas

Malçok’un cenazesi Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayı duyan ailesi ise hastaneye geldi. Hastane önünde yoğun önlem alınırken, morga girmek isteyen aile üyelerine polis izin vermedi. Bunun üzerine aile ile polis arasında gerginlik çıktı. Öte yandan hastane önünden Fiskaya Mahallesi’ne doğru yürüyen bir grup ise, yoldan geçen araçları taşladı. Malçok’un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak, defnedilmek üzere Eğil İlçesi’ne bağlı Akalın (Suleymana) Köyü’ne doğru yola çıkarıldı. Cenaze BDP’lilerin de katılımıyla toprağa verildi. Bu sırada PKK’nın kent yapılanması olduğu belirtilen Amed Halk İnisiyatifi Malçok’un ölümü nedeniyle kentte üç günlük yas ilan etti.



Apo ‘yapmayın’ demişti ama...

PKK lideri Abdullah Öcalan, Türkiye’ye getirildikten sonra Türkiye ve Avrupa’da PKK’lılar kendilerini yakarak protesto eylemleri başlatmışlardı. Öcalan bunun üzerine İmralı’dan avukatları aracılığıyla “Son günlerde kendini yakma eylemleri sürdürülüyor, en son cezaevlerinde sekiz, Rusya’da iki (ki birisi şehit düştü), Almanya’da bir ve bugün de Roma’da çok değerli bir arkadaşımız kendi bedenini ateşe verdi. Özellikle halkımıza çağrıda bulunuyor, kendini yakma şeklinde kendi yaşamına son veren eylemlere kesinlikle ve derhal son verilmesini istiyorum. Bize gerçekten bağlı olanların bundan sonra böyle kendini yakma biçimindeki eylemlere kesinlikle başvurmaması gerektiğini, bu eylemlere derhal son verilmesini bir talimat olarak belirtiyorum” açıklaması yaparak kendini yakma eylemlerini durdurmuştu.





