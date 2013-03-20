Öcalan'ın mesajı Türkçe ve Kürtçe okunacak

Diyarbakır'da yarın Nevruz kutlamalarının finali yapılacak. Kutlamalarda en çok merak edilen konu, Abdullah Öcalan'ın göndereceği mesajın içeriği. Öcalan'ın mesajını, yarınki kutlamalarda BDP'li iki milletvekili Türkçe ve Kürtçe okuyacak.



Abdullah Öcalan'ın mesajını içeren ve Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında okunması beklenen mektup, henüz BDP'ye ulaşmadı.

Ankara'da bulunan BDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, mesajı aldıktan sonra Diyarbakır'a hareket edeceği belirtildi.

Abdullah Öcalan'ın mesajı, Kürtçe ve Türkçe olarak hazırlandı. Mektup, Bağlar ilçesindeki kutlama alanında iki BDP'li milletvekili tarafından okunacak.