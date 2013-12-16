Öcalan'ın 20 sayfalık mektupları adreslerine ulaştırıldı

İmralı Adası'nda bulunan Abdullah Öcalan'ın KCK'nın Kandil ve Avrupa'daki yöneticilerine yazdığı ve 20 sayfadan oluşan mektupların BDP heyetleri tarafından muhataplarına ulaştırıldığı belirtildi.

İmralı'da 7 Aralık'ta BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreya Önder ile görüşen Abdullah Öcalan'ın, çözüm süreci ile ilgili Kandil'deki KCK yöneticileri ve örgütün Avrupa yöneticilerine yazdığını söylediği mektuplar, görüşmeden sonra Kandil ve Avrupa'ya gönderilmek üzere BDP'ye teslim edildi.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, BDP tarafından 20 sayfa olduğu belirtilen mektupların partinin belirlediği yetkililer tarafından Kandil ve Avrupa'ya gönderilerek muhataplarına teslim edildiği belirtildi.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, 20 sayfa olan mektupların kendilerine teslim edildiğini, kendilerinin de mektupları ilgili yerlere ulaştırdıklarını belirterek şöyle dedi:

"Daha önce mektupları biz heyet olarak görüyorduk. Mektuplarla birlikte İmralı'da yaptığımız göraşmeleri KCK yöneticileri ile değerlendiriyorduk. Ancak, bu kez hem kötü hava koşulları, hem meclisteki bütçe görüşmeleri nedeniyle heyet olarak gidemedik ve mektupları muhataplarına ulaştırdık. İhtiyaç duyulması halinde BDP heyeti olarak hem Kandil hem de Avrupa'ya gidebiliriz."