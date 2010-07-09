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'Öcalan'ın koşulları standartlara uygun'

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, "terör örgütü başı tecrit oluyor" iddiasını son noktayı koydu.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın mahkumiyet koşullarının uluslararası standartlara uygun olduğunu ve tecrit iddialarının geçerli olmadığını açıkladı.
    

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, "terör örgütü başı tecrit oluyor" iddiasını son noktayı koydu.


Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren komite, terör örgütü başının mahkumiyet koşullarının uluslararası standartlara uygun olduğunu ve tecrit iddialarının geçerli olmadığını açıkladı.


Komite, 26-27 Ocak 2010 tarihlerinde İmralı'yı ziyaret ederek, terör örgütü başının mahkumiyet koşullarını incelemişti. Bu inceleme sonucunda hazırlanan rapor, Türkiye'nin onay vermesiyle bugün yayınlandı.


Türkiye'nin, komitenin saptama ve değerlendirmelerine ilişkin yanıtlarını da içeren raporda, terör örgütü başının, İmralı F-Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tecride maruz kalmadığı belirtildi.


Terör örgütünün başı, tecrit iddialarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de (AİHM) götürmüştü. AİHM ise 12 Mayıs 2005'te yayımladığı nihai kararında, tecrit iddialarını inceleyerek bu konuda Türkiye'ye hak vermişti.


Bağımsız uzmanlardan oluşan Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, gerektiğinde haber vermeden üye ülke cezaevi ve karakolları teftiş etme hakkını sahip.


Komite, yayımladığı raporları daha sonra Avrupa Konseyi karar organı Bakanlar Komitesine sunuyor.

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