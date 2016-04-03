Öcalan’ın kardeşi: Ağabeyim yaşıyor mu öldü mü bilmiyoruz…

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Fatma Öcalan, ağabeyi hakkında “Uzun zamandır ondan haber alamıyoruz, yaşıyor mu öldü mü onu bile bilmiyoruz” dedi.

Her yıl 4 Nisan’da Şanlıurfa’ın Halfeti ilçesinde kutlanan Öcalan’ın doğum günü etkinliklerinin valilik tarafından yasaklanmasından sonra Rûdaw’a konuşan Fatma Öcalan, “Korkuyoruz. Endişeliyiz. O bizim kardeşimiz. Giden gelen olmazsa onun durumunu nasıl öğreneceğiz. Yaşıyor mu öldü mü onu bile bilmiyoruz. Uzun süredir ondan haber alamıyoruz. Umarım başına bir şey gelmemiştir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Öcalan, “Bu etkinlik insani ve demokratik bir haktır. Gelen misafilerin başımızın üzerinde yeri var” diye konuştu.