Öcalan'ın İmralı'da altı komşusu olacak

Öcalan'a İmralı'da komşu geliyor!

Bakan Şahin, Karatekin Üniversitesi’nin açılışı için geldiği memleketi Çankırı’da gazetecilerin, Öcalan’ın yanına yeni mahkûmlar konulup konulmayacağı yönündeki sorularını yanıtlarken şöyle dedi:“İmralı Adası’na, orada görev yapan güvenlik görevlilerinin barınabileceği yerlerin uygun olmaması nedeniyle yenilerini yapmak için bir inşaat başlattık. Aynı zamanda oraya 5 veya 6 hükümlünün daha kalabileceği şekilde bir ceza infaz kurumu yapmayı planlıyoruz. O nedenle ileriki günlerde bunu yaptıktan sonra oraya hükümlü sevk edecek miyiz, etmeyecek miyiz onu değerlendireceğiz.”