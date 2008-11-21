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Öcalan'ın İmralı'da altı komşusu olacak

Bakan Şahin, Öcalan'ın bulunduğu İmralı’ya 5-6 mahkûmun daha kalacağı bir infaz kurumu yapılacağını açıkladı.

21 Kasım 2008 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Öcalan'ın bulunduğu İmralı’ya 5-6 mahkumun daha kalacağı bir infaz kurumu yapılacağını açıkladı.

Bakan Şahin, Karatekin Üniversitesi’nin açılışı için geldiği memleketi Çankırı’da gazetecilerin, Öcalan’ın yanına yeni mahkûmlar konulup konulmayacağı yönündeki sorularını yanıtlarken şöyle dedi:
“İmralı Adası’na, orada görev yapan güvenlik görevlilerinin barınabileceği yerlerin uygun olmaması nedeniyle yenilerini yapmak için bir inşaat başlattık. Aynı zamanda oraya 5 veya 6 hükümlünün daha kalabileceği şekilde bir ceza infaz kurumu yapmayı planlıyoruz. O nedenle ileriki günlerde bunu yaptıktan sonra oraya hükümlü sevk edecek miyiz, etmeyecek miyiz onu değerlendireceğiz.” 

Öcalan'a İmralı'da komşu geliyor!

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