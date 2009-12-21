Öcalan'ın hücresine ithal duvar kâğıdı

Öcalan’ın rutubetten etkilenmemesi için tek kişilik koğuşu ithal ve boyanabilen duvar kâğıtları ile kaplanarak yeniden boyandı.



İmralı’da yatan terörist Abdullah Öcalan’ın, beğenmediği yeni koğuşunda bir dizi iyileştirme yapıldı. Yeterince nefes alamamaktan yakınan Öcalan’ın havalandırmaya açılan kapısının değiştirilmesine karar veren Adalet Bakanlığı, içeriye daha fazla hava girmesini sağlayacak özel sürgülü kapı monte ettirdi.



Öcalan’ın rutubetten etkilenmemesi için de tek kişilik koğuşu ithal ve boyanabilen duvar kâğıtları ile kaplanarak yeniden boyandı. Adada 5 milyon dolara 9 mahkûmun kalabileceği Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi inşa edildi. Öcalan, 5 mahkûmla birlikte 14 Kasım’da yeni cezaevine nakledildi.



Kapısı yenilendi



Ancak yeni yerinin küçüklüğünden ve yeterince hava alamamaktan yakınan Öcalan, koğuşunu “ölüm çukuruna” benzetti. Bu nedenle protestolar da olunca Öcalan’ın günlük havalandırma süresi bir saatten iki saate çıkartıldı. Koğuşundaki sineklik pencereden daha fazla hava girmesi için kaldırıldı.



Öcalan’ın havalandırmaya çıktığı avluya açılan koğuş kapısı yenilendi. Özel olarak tasarlattığı, havanın daha fazla gireceği bölümler bulunan gri renk sürgülü kapıyı Ankara’da yaptırtan bakanlık, Öcalan’ın koğuşuna monte etti. Öcalan böylece, istediği zaman kapıdaki bölmenin sürgüsünü çekerek koğuşuna daha fazla hava girmesini sağlayacak. Kapının, cezaevi doktorunun görüşü ve “olur”u alınarak takıldığı belirtildi.



İyileştirmelerden memnun kalan Öcalan’ın, İmralı’daki PKK’lı mahkûmlarla görüştüğü, ancak TİKKO üyesi Hakkı Alpan’la bir araya gelmediği belirtildi.