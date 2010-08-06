‘Öcalan'ın hayali bir gerçek olacak’

T24 - BARIŞ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, Adıyaman'da düzenlenen boykot mitinginde Başbakan Erdoğan ile muhalefet partilerini eleştirdi. Kışanak, ülkede barış ortamının bir gün gerçeğe döneceğini belirterek, “Sayın Öcalan'ın 11 yıldır hayata geçirmeye çalıştığı barış ve kardeşlik projesi, bir gün hayata geçecek ve bunun da uzak olmadığına inanıyoruz” dedi.



BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, beraberinde BDP Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Osman Özçelik ile birlikte Adıyaman'da partisince düzenlenen ‘Referandumu Boykot’ mitingine katıldı. Seçim otobüsü ile kente gelen Kışanak ve beraberindekiler, Gölbaşı Caddesi üzerindeki BDP İl binası önünde yaklaşık 500 partili tarafından terör örgütü PKK ve bölücübaşı Öcalan lehine atılan sloganlarla karşılandı. Kendilerini karşılayanları selamlayan ve birlikte halay çektikten sonra kalabalığa hitap eden BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, partililerinden 12 Eylül'de yapılacak referandumda sandığa gitmeyerek boykot etmelerini istedi. Halkın büyük acılar çekip, bedeller ödediği Türkiye'de, değişim ve dönüşümün zamanının geldiğini, bu sürecin önüne de kimsenin geçemeyeceğini ifade eden Kışanak, şöyle konuştu:



“Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, artık ne AKP savaş politikalarını sürdürebilir, ne de CHP 80 yıllık tekçi zihniyeti yeniden pişirip önümüze koyabilir. Bu ülkede halk bilinçlendi ve ne istediğini biliyor. Barışın ve kardeşliğin kıymetini çok iyi biliyor. Barışın yolunun nerelerden geçtiğini de çok iyi biliyor. Biz inanıyoruz ki, eğer el ele tutarsak, omuz omuza mücadele edersek, bu halkın kimliği, dili, inancı ne olursa olsun, vicdanı olan insanlık duygusu olan herkes yan yana gelirse, bu savaş sona erecektir. Bu savaşı halk olarak biz sona erdireceğiz. Bütün inançlara, kimliklere ve bütün düşüncelere özgürlük isteyen bir tutumla bunu sağlayabiliriz. Bunu sağlayacağımıza inanıyoruz. Sayın Öcalan’ın 11 yıldır hayata geçirmeye çalıştığı barış ve kardeşlik projesinin mutlaka bir gün hayata geçeceğine ve bununda uzak olmadığına inanıyoruz. Bu topraklar artık barışa kavuşacak. Artık gencecik fidanlarımız toprağa düşmeyecek; ne asker, ne de gerilla. Bu evlatlarımız gidip o savaşta can vermeyecek, buna yürekten inanıyoruz. Bunu sağlamak içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnanıyoruz ki sağduyulu tüm halkımız bizimle birlikte olacak. Tüm Adıyaman halkının da barışı ve kardeşliği savunacağına inanıyoruz.”



Kışanak ve beraberindeki BDP milletvekilleri, mitingin ardından kentten ayrılırken, kalabalık da olaysız şekilde dağıldı.







