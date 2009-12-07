Öcalan'ın dosyası Ergenekon davasında

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dava dosyası, ''Ergenekon'' davası kapsamında incelenmek üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi doğrultusunda, bölücübaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin dava dosyasının İstanbul'a gönderilmesine karar verdi.
Dava dosyası, bugün, özel bir kurye ile İstabul'a gönderildi.
Dava dosyasının incelendikten sonra yeniden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği öğrenildi.