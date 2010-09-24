Öcalan’ın davası düştü

T24 - Aralarında Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Kesire Öcalan"ın da olduğu 117 sanıklı PKK davası zamanaşımından düştü.



Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 1980 öncesi Şanlıurfa ve çevresinde işlenen suçlar nedeniyle başta Abdullah Öcalan olmak üzere aralarında Kandil'den PKK’yı yöneten Murat Karayılan, Kesire Öcalan ve dağ kadrosunun önemli isimlerinin olduğu 117 sanıklı PKK davasını sonuçlandırdı.



"Devletin anayasa ve temel nizamlarını bozmak, devletin emniyetine karşı silahlı çete kurmak ve kasten adam öldürmek" suçundan hakında "idam" cezası istenen tüm sanıklar için 30 yıllık süre göz önüne alındı.



Mahkeme heyeti, davanın "zamanaşımı" nedeniyle düşürülmesine karar verdi.



Mahkeme, İmralı’da olduğu için sadece Öcalan'ın ifadesini alabilmişti.



Dava, 1987'de Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmış, ilk duruşması 15 Aralık 1999'da Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılmıştı.



