-ÖCALAN'IN AVUKATLARI İMRALI'DAN AYRILDI GEMLİK (A.A) - 27.09.2010 - Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, İmralı Adası'ndan döndü. Avukatlar Aysel Tuğluk, Doğan Erbaş ve Aydın Oruç, sabah gittikleri İmralı Adası'ndan tekne ile Gemport Limanına döndü. Avukatlar, buradan minibüsle güvenlik güçlerinin eşliğinde Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Avukatlardan Demokratik Toplum Kongresi Başkan Yardımcısı ve eski DTP Milletvekili Aysel Tuğluk, İlçe Jandarma Komutanlığı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir saatlik önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Aysel Tuğluk, şöyle konuştu: ''Abdullah Öcalan, Kürt sorununun Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde barışçıl ve demokratik çözümü konusundaki ısrarını, inancını ve çabasını ve bu konudaki pozisyonunu koruduğunu ifade etmiştir. Özellikle vurgulayarak ifade ettiği nokta, birlik konusundaki yaklaşımını taktiksel değil, stratejik bir yaklaşım olduğunu kamuoyunun bilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine kamuoyunun ilgi noktasını oluşturan eylemsizlik durumu ve bunun kalıcı barışa dönüşmesi konusunda kendisinin çabasının devam ettiğini, ancak bu konuda devletin ve hükümetin çözüm konusundaki iradesinin de önemli ve belirleyici olduğunu özellikle vurgulamıştır. Türkiye'nin, kritik bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin heba edilmemesi gerektiğini bu çerçevede başta hükümet, devlet, CHP başta olmak üzere tüm siyasi partiler, sivil yapılar, demokratik çevreler, aydınların sorumlu ve ciddi bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini belirtmiştir. Kısaca ifade edeceğim bunlar. Farklı bir açıklama yok.'' Bir gazetecinin ''Siz daha önce de gittiniz, geldiniz. İkisinin arasında bir fark söyleyebilir misiniz? Barışa daha yakın olduğunu söyleyebiliyor musunuz?'' sorusu üzerine Tuğluk, ''Barışa yakınız, daha yakınız'' dedi. Tuğluk, gazetecilerin diğer sorularını başka açıklama yapmayacağını söyleyerek, yanıtsız bıraktı. Aysel Tuğluk ve beraberindeki avukatlar, açıklamanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bekleyen otomobillerine binerek, Gemlik ilçesinden ayrıldı.