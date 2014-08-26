Çözüm sürecinde hükümetin yol haritasının açıklanacağı kritik Eylül ayı yaklaşırken, görüşmelerde Abdullah Öcalan’ın bir video kaydıyla mesaj göndermesi üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. İddia gerçekleşirsei Öcalan'ın 15 yıl sonra ilk kez video görüntüleri yayınlanacak.

Al Jazeera Türk'ten Gonca Şenay'ın haberi şöyle:

Hükümetin çözüm sürecinde, Eylül ayında yol haritasını açıklamasıyla birlikte “diyalog sürecinin sona erip müzakere sürecinin” başlaması bekleniyor. Bu süreçte bir yandan Abdullah Öcalan ile geniş heyetler arasında görüşmeler yapılacak, bir yandan da çözüm süreci daha somut verilerle tartışılmaya başlanacak.

İmralı'da video

Aynı dönemde bir ilk daha yaşanacak. İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan, PKK’ya yönelik mesajını video kaydı ile verecek. Al Jazeera'nin edindiği bilgiye göre İmralı-HDP-Devlet üçgeninde yapılan görüşmelerde video ile mesaj gönderilmesi konusu da gündeme geldi. Ancak Öcalan’ın bu mesajı, nasıl bir zamanlamayla göndereceği konusunda henüz son karar verilmedi. Mesajın örgüte gönderildikten sonra kamuoyuna da ulaştırılması söz konusu olacak.

15 yıl sonra ilk video olacak

1999 yılından bu yana İmralı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın bu tarihten itibaren kamuoyuna yansıyan bir video kaydı olmadı. Cezaevine girdikten sonra son fotoğrafları ise BDP heyeti ile görüşmesinde çekilmiş ve Şubat ayında basına yansımıştı.



Kaynak: Al Jazeera