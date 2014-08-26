T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Öcalan'ın 15 yıl sonra ilk kez video görüntüleri yayınlanacak'

İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan'ın PKK’ya yönelik mesajını video kaydı ile vereceği öne sürüldü

26 Ağustos 2014 19:16

Çözüm sürecinde hükümetin yol haritasının açıklanacağı kritik Eylül ayı yaklaşırken, görüşmelerde Abdullah Öcalan’ın bir video kaydıyla mesaj göndermesi üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. İddia gerçekleşirsei Öcalan'ın 15 yıl sonra ilk kez video görüntüleri yayınlanacak.

Al Jazeera Türk'ten Gonca Şenay'ın haberi şöyle:

Hükümetin çözüm sürecinde, Eylül ayında yol haritasını açıklamasıyla birlikte “diyalog sürecinin sona erip müzakere sürecinin” başlaması bekleniyor. Bu süreçte bir yandan Abdullah Öcalan ile geniş heyetler arasında görüşmeler yapılacak, bir yandan da çözüm süreci daha somut verilerle tartışılmaya başlanacak.

 

İmralı'da video

 

Aynı dönemde bir ilk daha yaşanacak. İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan, PKK’ya yönelik mesajını video kaydı ile verecek. Al Jazeera'nin edindiği bilgiye göre İmralı-HDP-Devlet üçgeninde yapılan görüşmelerde video ile mesaj gönderilmesi konusu da gündeme geldi. Ancak Öcalan’ın bu mesajı, nasıl bir zamanlamayla göndereceği konusunda henüz son karar verilmedi. Mesajın örgüte gönderildikten sonra kamuoyuna da ulaştırılması söz konusu olacak.

 

15 yıl sonra ilk video olacak

 

1999 yılından bu yana İmralı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın bu tarihten itibaren kamuoyuna yansıyan bir video kaydı olmadı. Cezaevine girdikten sonra son fotoğrafları ise BDP heyeti ile görüşmesinde çekilmiş ve Şubat ayında basına yansımıştı.


Kaynak: Al Jazeera

ETİKETLER

abdullah öcalanimralıpkkçözüm sürecivideo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24