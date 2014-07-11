Öcalan'dan yasalaşan çözüm paketine özel teşekkür

HDP heyetinin İmralı ziyareti sonrası yapılan yazılı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecini yasal zemine oturtan yasa için teşekkür ettiği bildirildi.

Halkların Demokratik Partisi'nce (HDP), Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada Öcalan'ın çözüm paketinin yasalaşmasına katkı sağlayan parti ve kişilere teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, bunun büyük barışın sağlanması sürecine olumlu bir başlangıç teşkil edeceğini ifade ettiği aktarıldı.

Aslolanın bu çerçeve yasanın ruhuna ve içeriğine uygun yasal düzenlemeler ve pratik uygulamalarla hayatiyet bulmasını sağlamak olduğunu belirttiği bildirilen açıklamada, Öcalan'ın "Başta bütün Kürt siyasal kurumları ve halkımız olmak üzere 2013 Newroz'unda başlattığımız sürecin arkasına koyduğumuz irade bütün ağırdan almalara ve tek yanlı dayatma eğilimlerine rağmen güçlenerek devam etmiştir" ifadelerini kullandığı işaret edildi.

Açıklamada, Öcalan'ın, bundan sonraki süreçte tarafların sürecin ruhunu zorlayacak tutum ve davranışlardan özenle kaçınmaları gerektiğini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

Öcalan'ın "Özellikle hükümet ve Meclis'in zaman geçirmeden gerekli komisyonları ve izleme kurulu başta olmak üzere diğer yapılanmaları hayata geçirmelerinin elzem olduğunu" dile getirdiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tutumun baskı ve provokasyon girişimlerini de boşa çıkaracak en önemli güvence olacağını belirten Sayın Öcalan 'Unutulmamalıdır ki bu sürecin sonunda kazanan bütün halklar olacaktır' vurgusunu yaptı. Sayın Öcalan Rojava ve Kobanê'ye dönük hunharca saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, 'Başta halkımız, gençlerimiz ve kurumlarımız olmak üzere bütün demokrasi güçlerini bu ölüm çetelerine karşı ulusal onurumuz için seferber olmaya çağırıyorum' dedi. 'Bu ölüm çetelerine kolaylık sağlayanlar, meydan verenler ve kullanmaya çalışanlar bu tutumlarının bölge barışı başta olmak üzere halkların geleceğini tehlikeye atmakta olduğunu bilmelidirler' diye ekledi. Sayın Öcalan, 'Bu çetelere karşı sürdürdüğümüz meşru savunma hakkımız bütün demokrasi güçleri tarafından doğru anlaşılmalı ve savunma hakkımızı kullanmada kesinlikle tavizsiz davranacağımız bilinmelidir. Savunduğumuz sadece varolma hakkımız değil, bölgedeki bütün halkların ve inançların barış içinde özgür ve eşitçe yaşama hakkıdır' dedi."

Öcalan'ın demokratik çözüm sürecini başladığı günden bugüne kadar geçen sürede yaptığı bütün görüşmelerde ısrarla Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanması ve ulusal birliğin sağlanması gerektiğini savunduğu belirtilen açıklamada, "Bölgede yaşanan gelişmeler bu tespit ve önerimin ne kadar hayati olduğunu açık bir biçimde ortaya koymuştur' diyerek, kongrenin biran önce toplanması gereğine işaret etti. Sayın Öcalan başta ölüm saldırılarına karşı cesurca direnen Kobanê halkı olmak üzere Rojava'da ve Güney Kürdistan'da aynı çetenin saldırısı altında olan Türkmen, Êzidî, Arap, Süryani ve bütün halklara inançlara özel selamlarını iletti" ifadeleri kullandı.