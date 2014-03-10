Öcalan: Seçimler çözüm ve barış açısından referandum niteliği taşıyor

BDP-HDP heyeti ile görüşen Abdullah Öcalan, AKP ve çözüm sürecine ilişkin olarak bir önceki görüşmesinde söylediklerinden farklı ifadeler kullandı. 4 Mart'ta kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşen Abdullah Öcalan, "Birinci aşama bitti, ikinci aşama için yasal çerçeve hazırlanmalı. 30 Mart'a kadar umarım bir değişim olur, yoksa yapacağımız bir şey kalmaz" demişti. Son ziyarette ise Öcalan, seçimden sonraki ilk toplantıya vurgu yaparak "yasal çerçeve için ilk adımların bu toplantıda atılacağını" söyledi.

Heyette yer alan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın aktardığına göre, Öcalan, bu kez "Süreç doğal olarak seçimlerden sonraya kaldı" dedi ve "umudunu hâlâ koruduğunu" söyledi.

Öcalan, 30 Mart yerel seçimi için de "referandum" nitelendirmesi yaptı. Buldan'ın aktardığına göre, Öcalan, "Yaklaşan yerel seçimler barış ve çözüm açısından bir referandum niteliği taşıyor. Barış sürecinde, müzakere sürecinde olduğumuz için bu seçimlerin hem Kürtler, hem de Türkiye'deki halklar açısından önemi büyük" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın son görüşmeye dair Fırat Haber Ajansı'na anlattıkları şöyle:

'Doğal olarak süreç seçimden sonraya kaldı'

"Sayın Öcalan devlet heyetiyle yapmış olduğu görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Daha önce ifade ettiği, '30 Mart'a kadar, seçimlere kadar beklerim' ifadesinden ziyade, daha çok diyalog sürecinin bittiği ama müzakereye geçilmediği; onun da seçimlerden sonra yapılacak ilk görüşmede hayata geçirileceğine değindi" diyen Buldan, "yasal çerçeve" için yapılacak sözleşmenin ilk adımlarının, seçimlerden sonraki ilk toplantıda atılacağını kaydetti.

Öcalan'ın, "esas önemli görüşme seçimlerden sonra yapılacak görüşmedir" dediğini aktaran Buldan, "Sayın Öcalan herkesin seçim süresine kilitlenmiş durumda olduğunu, her ne kadar 'süreç seçime heba edilmesin' uyarısında bulunulsa da, bu sürecin doğal olarak seçimlerden sonraya kaldığını vurguladı. İlk toplantıda artık bu yasal çerçevenin şartlarını konuşmaya başlayacağız" diye konuştu.

'Yasayla yeni bir Türkiye ortaya çıkacak'

Öcalan'ın, önerdiği 'Müzakere Çerçeve Yasası' için daha önce değindiği 8 ana başlığı "yasal çerçevenin özü" şeklinde dile getirdiğini belirten Buldan, şunları ekledi: "Bu 8 ana başlık çerçevesinde tarafların bu çerçeveye katılacağı toplantı olacaktır. Sayın Öcalan, 'Yapılacak olan bu yasayla yeni bir Türkiye ortaya çıkacak ve Türkiye'nin önü açılacak' dedi."

'Seçimler referandum niteliğinde'

Buldan, Öcalan'ın seçimleri "barış ve çözüm için referandum niteliğinde" şeklinde tarif ettiğini ve şunları ifade ettiğini aktardı:

"Yaklaşan yerel seçimler barış ve çözüm açısından bir referandum niteliği taşıyor. Önemli bir süreçtir. Referandum gerçeğiyle yaklaşılmalı. Barış sürecinde, müzakere sürecinde olduğumuz için bu seçimlerin hem Kürtler hem de Türkiye'deki halklar açısından önemi büyük. Yani hem BDP hem de HDP açısından önemli. Bu duyarlılık ve sorumlulukla yaklaşılmalı. Özellikle aday adayı olmuş, kendisine adaylık verilmemiş kişilerin bu seçimler için çok fazla asılması, çalışması gerekiyor. Bütün demokratik kurumlar da böyle yaklaşmalı. Kadınlara, gençlere, demokratik kurumlara büyük sorumluluk görevi düşüyor."

Buldan, Öcalan'ın görüşmede HDP ve BDP'nin misyonunu da değerlendirdiğini anlatarak, "İki partinin seçim sürecindeki misyonunu, rolünü tanımlamaya çalıştı. Hem HDP hem de BDP'nin şu an tıkalı olan demokratik siyaset kanallarının açılması için büyük öneme sahip olduklarını ifade etti" dedi.

Öcalan'ın HDP'ye dönük saldırılara tepki gösterdiğine vurgu yapan Buldan, hükümetin sorumluluk alarak bu çevreleri tasfiye etmesi gerektiğini istediğini belirtti. Saldırganları "barış düşmanı" şeklinde nitelendiren Öcalan'ın, halk ve kurumlardan da saldırılara karşı kendi tedbirlerini almalarını istediği öğrenildi.

Nevruz'da yeni mesaj

Öcalan'ın 21 Mart'ta Amed Newrozunda 1 yıllık sürece dair değerlendirme yapacağını bildiren Buldan, şöyle dedi:

"Sayın Öcalan 21 Mart'ta Amed Newrozunda 1 yıllık sürece dair değerlendirmesine ve bundan sonra olması gerekenlere dair mesajını yazılı olarak gönderecek bize. Dolayısıyla yazı muhtemelen Newroz'dan önce elimize geçer. Hem Kürtçe hem Türkçe okunacak."

Kandil'e 12 sayfalık mektup

Öcalan'ın Kandil'e de bir mektup yazdığını duyuran Buldan, şu bilgileri verdi:

"Kandil'e yazılan mekltup var. Bu mektup da 12 sayfalık. Sanırım Newroz mesajıyla birlikte bize ulaştırılacak. Ulaşınca Kandil'e, KCK yetkililerine göndereceğiz. Onlara hitaben yazılmış, henüz teslim edilmedi. Sayın Öcalan'ın dosyasının içindeydi, birkaç güne kadar ulaştıracağını söyledi. 'Belki bir iki sayfa daha ekleme yaparım, o yüzden vermiyorum. Bitirince veririm, Kandil'e iletirsiniz' dedi. Daha önce, bundan önceki toplantıda 'yeşil ışık alırsam Kandil'in mektubuna cevap yazabilirim' demişti.

"Barzani hakkında geniş bir değerlendirmesi olmadığını" dile getiren Buldan, "ancak Güney Kürdistan heyetinde yer alan Zana ve Önder'in seçimlerden önce İmralı'ya gidebileceğini" açıkladı. Buldan, şöyle konuştu:

"Güney ziyaretini Sırrı Süreyya Önder ve Leyla Zana yapmıştı. Seçimden önce ikisinin tekrar İmralı'ya gitmesi gerekiyor, aktarımı birlikte yapacaklar. Bir de HDP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü'nün İmralı'ya gitme durumu var. Bu heyetler belki birlikte seçimden önce Sayın Öcalan ile görüşecekler."

Buldan son olarak şunları kaydetti:

"8 Mart'ta alanlarda olan kadınlara özel selamlarını gönderdi. 15 Şubat'ın da çok kitlesel geçtiği için, alanları dolduran herkese, özellikle kadınlara selamlarını iletti. Hem 8 Mart'ın hem de 15 Şubat'ın çok kitlesel geçtiğini gözlemlemiş. Bu görüşmede daha çok bizim aktarımlarımız oldu. Kendisine bir buçuk saatlik aktarımda bulunduk."