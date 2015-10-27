Öcalan'dan avukatlarına aylar sonra ilk mektup

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından Yunanistan hakkında açılan idari ve tazminat talepli dava 9 Kasım’da görülecek, avukatlarının mektup aracılığıyla ulaştığı Öcalan, “Mutlak tecrit koşullarında sağlıklı bir savunma geliştirmem mümkün değil” diyerek yanıt verdi.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından Yunanistan hakkında açılan idari ve tazminat talepli davanın ilk duruşması 9 Kasım’da Atina İlk Derece İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, dava için Öcalan’ın avukatları, Yunanistan’da dönemin tanıklarıyla, siyasetçiler, hukukçular ve gazetecilerle görüşerek çalışmalarına devam ediyor.

Basın toplantısı düzenlenecek

Davaya ilişkin Öcalan’ın avukatları, Öcalan’ın yeğeni Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Dilek Öcalan tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla 4 Kasım’da Atina Barosu’nda basın toplantısı düzenlenecek.

Davaya, Öcalan’ı temsilen Atina Barosu’ndan avukat Yannis Rachiotis katılacak.

Dava öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Asrın Hukuk Bürosu avukatları mahkemeye avukat Rachiotis aracılığıyla dönemin tanıklarının ifadelerini sundu.

Avukatlar, mahkemede yapacakları sunumda Öcalan’ın iltica talebinin işletilmeyerek Yunanistan topraklarından hukuksuzca çıkartıldığını ve Yunanistan’ın uluslararası mülteci hukukuna uygun davranmadığı delillerle birlikte ortaya koyacak.

‘Amaç egemenlik hukuklarını teşhir etmek’

Öcalan’ın avukatlarından Ebru Günay, davaya ilişkin şunları söyledi:

“Davayı bir hak arama mücadelesi olarak ele alıyoruz. Bu davada Yunan devletini temsilen Maliye Bakanlığı yer alacak. Sayın Öcalan için bu güne kadar açılan tüm davalarda ilke edindiğimiz üzere bu davayı da Yunanistan hukuku kapsamında en alt miktardan tazminat talepli açtık. Temel amacımız Öcalan ve onun şahsında bir halka karşı devletlerin iktidar çıkarları temelinde şekillenen egemenlik hukuklarını teşhir etmektir.”

‘Kamu yararına çalışan

bir kuruma bağışlanacak’

Türkiye’den ve Avrupa’dan bir çok hukuk örgütünden avukatın destek sunacağı, 9 Kasım saat 10.00’da görülecek davada, eğer mahkeme hukuksuzlukları tespit edip Yunanistan’ı tazminata mahkum ederse alınacak tazminat ise Öcalan’ın avukatları tarafından Yunanistan halkının içinde bulunduğu ekonomik kriz de gözetilerek Yunanistan’da kamu yararına çalışacak bir kuruma bağışlanacak.

Öcalan’ın avukatları olası tazminatın bir kuruma bağışlanması konusuna ilişkin ise, “Bunun bir jest değil Öcalan’ın ve Kürt halkının, Yunan halkıyla kadim dostluğunun doğal bir görevi olarak bilinmesini isteriz” değerlendirmesinde bulundu.

Öcalan: Sağlıklı bir savunma mümkün değil

4 yılı aşkın süredir İmralı’da avukatları ile görüştürülmeyen, 5 Nisan’dan bu yana ise ağırlaştırılmış tecrit altında tutulan Öcalan’a, avukatları dava öncesi mektup yoluyla ulaşmaya çalıştı.

İmralı’dan avukatların mektubuna cevaben 14 Ekim’de gelen mektupta ise Öcalan, “Mutlak tecrit koşullarında sağlıklı bir savunma geliştirmem mümkün değil. Atina savunmalarım merkeze alınıp diğer savunma ve değerlendirmelerimden de yararlanılarak avukatlarım tarafından güçlü bir sunum yapılabilir” ifadelerini kullandı.