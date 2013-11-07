Öcalan'dan Avrupa'ya mesaj: Benimle fazla ilgilenmeyin

Abdullah Öcalan, Kürt sorununun çözümü perspektifinde hükümetle yürüttüğü görüşmelerin hassas niteliğinden ötürü Avrupa'ya "benim durumumla fazla ilgilenmeyin" mesajı gönderdi.

Abdullah Öcalan’ı İmralı Yüksek Güvenlikli F-Tipi Cezaevi’nde ziyaret etme yetkisine sahip yegane uluslararası organ konumundaki Avrupa Konseyi İşkence ve İnsanlık Dışı Ceza veya Muameleyi Önleme Komitesi (CPT), gerek Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürece zarar vermemek gerekse Abdullah Öcalan’ın talebi üzerine kendisinin durumu konusunda “geri planda kalmayı tercih ettiğini” bildirdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Strasbourg’da bugün basın toplantısı düzenleyen CPT yetkilileri, Abdullah Öcalan’ın durumunu “dinamik” olarak tanımlayıp, kendisinin “Kürt sorununa global çözüm için” düzenli olarak devletin üst düzey yetkilileriyle görüştüğünü söyledi. CPT üyesi İsvçireli adlı tıp uzmanı Jean-Pierre Restellini, “Bu durum bizleri de olup bitenler karşısında geri planda kalmaya mecbur kılıyor” ifadelerini kullandı.

'Benim durumumla ilgilenmeyin'

Öcalan’ı bugüne kadar İmralı’da dört kez ziyaret eden Restellini, “Abdullah Öcalan, kendisi bana ‘Lütfen siz CPT olarak benim durumumla ilgilenmeyin, ben kendi durumumu Adalet Bakanlığı ile kendim konuşmayı tercih ederim’ dedi” şeklinde konuştu.

CPT, Abdullah Öcalan’ı bugüne kadar İmralı Adası'nda tam altı kez (Mart 1999, Eylül 2001, Şubat 2003, Mayıs 2007, Ocak 2008 ve Ocak 2013) ziyaret etti. Ocak 2013’teki son ziyarette adada iki gün incelemelerde bulunan CPT heyeti, Öcalan’a ek olarak İmralı Yüksek Güvenlikli F-Tipi Cezaevindeki diğer beş mahkumla da konuşmuş ve tutukluluk ve avukatlarıyla görüşme koşulları hakkında bilgi almıştı.

CPT'nin son ziyaretle ilgili raporunun Türk hükümetinin onay vermesinin ardından önümüzdeki aylarda yayımlanması bekleniyor.