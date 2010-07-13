T24 - Türkiye’nin ABD, Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne verdiği 248 kişilik PKK’lı listesiyle ilgili, Kuzey Irak’tan bugün 'bizde değiller' açıklaması geldi.



Türkiye’nin ABD, Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne verdiği 248 kişilik PKK’lı listesiyle ilgili, Kuzey Irak’tan bugün 'bizde değiller' açıklaması geldi.



Kuzey Irak'taki Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Cebbar Yaver’in bu sözleri, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt tarafından, 'Kandil Dağları'nda böyle bir yapı yok' demenin akılla mantıkla izahı ve gerçekçiliği yok' şeklinde değerlendirildi.



NTV canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Saygı Öztürk de, Yaver'in açıklamasını, "Öcalan da Suriye’de değildi" şeklinde yorumladı.





Siyasi araştırma ve incelemeler yapan, bu konuları kitaplaştıran Öztürk şunları söyledi:



Hiçbir ülke 'teröristleri ülkemizde barındırıyoruz'demez. Buna en çarpıcı örnek ise Abdullah Öcalan’dır. Öcalan 7 Temmuz 1979’de Suriye’ye gitti. 9 Ekim 1998’de de ayrıldı. 19 yıl boyunca, Türkiye ile Suriye arasındaki bakan, müsteşar toplantılarının hiçbirinde 'Öcalan ülkemizdedir' denmedi. Ne zaman Türkiye kararlılığıını ortaya koydu, o zaman Öcalan Suriye’den çıkarıldı.



Bunun belgesi de (Apo Olayının Perde Arkası kitabından) 20 Ekim 1998 tarihlidir ve kitapta yer almaktadır. İki ülke yetkililerinin imzalarının bulunduğu belgede, 'Öcalan şu andan itibaren Suriye’de değildir ve girişine de izin verilmeyecektir' deniyor. Devlet olarak kararlılığınızı ortaya koyarsanız...



Bugün ise, Irak’ın kuzeyinde bir otonom bölge var ve burada militanlar bulunuyor. Sanılmasın ki, örgütün önde gelen lider kadrosu dağlardadır. Önemli bir bölümü Irak’ın kuzeyindeki kentlerde, modern binalarda hayatlarına devam etmektedirler. Öcalan nasıl Şam’da villada oturduysa, Irak’ın kuzeyi içinde aynı şey geçerlidir. Gerekli görüldüğünde de bu isimler dağ kadrosuna katılmaktadırlar.



Ayrıca, Irak’ın özellikle Türkiye sınırına yakın 20 km derinliğindeki alan da örgüt militanları tarafından kullanılmaktadır.



