Öcalan’a teklif tartışması

Tolon: Öcalan'la görüşmedim

Siyaset dün Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün, "Öcalan’a teklif götürüldü mü" yazısındaki, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 9 yıl önce yapıldığı iddia edilen, "Bu sorunu seninle çözelim" teklifini tartıştı.İktidar, "Muhatapları açıklama yapsın" derken muhalefet, "Terör örgütüyle rica görüşmeleri bu dönemde başladı" eleştirisini getirdi. DTP’den ise Öcalan içerdeyken ve dışardayken de bu tür görüşmeler yapıldığı açıklaması geldi.Özkök, dünkü yazısında, "Teröristbaşı’nın verdiği bilgiye göre askeri yetkili Albay Atilla Uğur, sivil yetkili ise bugünün MİT Müsteşarı Emre Taner’miş. Her ikisi de kendisine şu mesajı vermiş: Biz bu sorunu KDP, YNK ve Amerika ile değil, sizinle çözelim. Aynı mesajı, sorgusuna katılan Orgeneral Hurşit Tolon da vermiş" demişti.Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, dün NTV’de yaptığı açıklamada, "Benim bilgim yok, görüşüldüyse görüşenler açıklama yapar" dedi. Çiçek, iktidara geldikleri 2002 yılından bu yana Öcalan ile "yasal olarak görüşmesi gereken" yakın aile üyeleri, avukatları ve uluslararası inceleme yetkisine sahip kişilerin dışında kimsenin görüşmediğini açıkladı. Çiçek, "Bu yeni bir olay değil. Görüşüldü mü görüşülmedi mi ben bilemem. Herhalde işin muhatabı olan isimler de zikredildiğine göre onlar açıklama yapar" diye konuştu. "Bu sorun bu şekilde çözülebilir mi" sorusuna da Çiçek, "Sorunun kestirme bir çözümü yok, olsaydı 40 yıldır bir çözüm bulunurdu" karşılığını verdi.MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural terör örgütüyle müzakere ve rica döneminin bu iktidar zamanında başladığını savunarak, şunları söyledi: "Böyle bir girişimde bulunulup bulunulmadığını bilemiyoruz. Ancak bir terör örgütü mensubuyla, başıyla böyle bir rica ve müzakere sürecinin oluşmasını hiçbir zaman kabul etmedik. Terör örgütüyle müzakere ve rica dönemi de bu dönemde başlamıştır. Terör örgütü mensubu, kulağından tutularak İmralı’ya bu hükümetten önce getirilmiştir."Bir dönem Öcalan’ın avukatlığını da yapan DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ise "Öcalan dışardayken ya da içerdeyken birtakım diyalogların yapıldığını, Necmettin Erbakan gibi isimlerden mektuplar geldiğini biliyoruz. Daha sonra da benzer görüşmeler yapılmıştır" dedi. Özkök’ün yazısını "İlginç ve önemli" bulan Tuğluk, şunları söyledi: "Öcalan sorunun çözümünde önemli bir aktör. Sevilir ya da sevilmez, nefret edilir ya da edilmez, ama bir realitedir. Kürt sorununda kesinlikle bir muhatap sorunu yoktur. DTP Meclis’tedir konuşulabilir. Devlet istiyorsa Öcalan’la da görüşebilir. Ben Öcalan’la görüşülmesini savunanlar arasındayım. Kürt sorununun hızlı, kolay çözümü isteniyorsa bu yapılmalıdır. Örgüt üzerindeki gücü devam ediyor. Kendisi de barıştan yana olduğunu sürekli belirtiyor. Devletin bunu kullanmaması garip."