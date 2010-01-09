Öcalan'a siyasi hak tanınsın

T24 - BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, ''Çözüm Öcalan'a siyaset hakkıyla olur'' dedi.





BDP’nin Demokratik Özgür Kadın Hareketinin 5’nci Olağan Kongresi BDP Diyarbakır İl Binası Konferans Salonu’nda yapıldı. Kongreye BDP’li kadın milletvekilleri Emine Ayna, Sevahir Bayındır, Gültan Kışanak, Ayla Ata Akat, Fatma Kurtalan, Pervin Buldan, kadın dernekleri ile çok sayıda kadın katıldı.





Çözüm Öcalan'a siyaset hakkıyla olur



BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ‘sayın’ diye hitap ettiği kongresindeki konuşmasında şöyle dedi:



“Devletin silah kullanarak baskı uygulamasına karşı, halkın isyan etmesi ve silahlı bir örgütlenme yolunu seçmesi, işte biz bu örgütlenmenin de demoktratik siyasete katılması gerektiğini, çözüm istiyorsan ancak demokratik siyasete katılarak, siyaset kanallarının önü açılarak bunun mümkün olacağını söylerken ve bunun başında da tabi ki Türkiye’deki silahlı örgüt PKK olduğununa göre bu örgütün de lideri sayın Abdullah Öcalan olduğuna göre bunların siyasete katılımıyla ancak doğru bir çözümü hayata geçirecemizi söylerken bize yönelik bir darbe gerçekleşti. Daha bugüne kadar eline silah almamış kişilerin bile demokratik siyaset alanında farklı seslere bile tahammül gösterilmemiştir. Ve bunun adı ne yazık ki açılım oldu.”

