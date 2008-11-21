Öcalan'a İmralı'da komşu geliyor!

İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan'a kötü muamele yapıldığı iddialarını yalanlayan hükümet, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin PKK liderinin akıl sağlığının bozulduğu ve önlem alınması gerektiği yönündeki uyarısı üzerine harekete geçmeye karar verdi.



Öcalan'ın başka bir cezaevine geçme fikrine karşı olan hükümet, az sayıda hükümlüyü İmralı'ya nakletmeye hazırlanıyor.



Bu amaçla İmralı'da inşaat çalışmaları başlatıldı. Doğan Haber Ajansı önceki günkü haberinde, İmralı'ya çok sayıda inşaat malzemesi gönderildiğini bildirirken Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İmralı'daki inşaat çalışmaları ve cezaevine hükümlü transferi konusundaki soruya, "İlgili makamlar gerekli açıklamayı yapar. Ben şimdilik bu konuda bir şey söyleyemem" dedi.



Akıl sağlığında bozulma



Öcalan'ın cezaevinde tutulma şartları Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi'ne bağlı faaliyet gösteren Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nce takip ediliyor. Komite Öcalan'ı dört kez İmralı'da ziyaret etti.



Sonuncu ziyaret, PKK'nın Öcalan'ın zehirlendiği iddiası üzerine Mayıs 2007'de gerçekleşti. Komite sonuncu ziyaretin ardından hükümetin de izniyle yayımladığı raporunda, Öcalan'ın zehirlendiğine dair bir bulguya ulaşılmadığını belirtti. Bununla birlikte Komite, Öcalan'ın tabi olduğu tecrit şartları nedeniyle psikolojik durumunun kötüye gittiği, akıl sağlığının bozulmaya başladığı tespitinde bulundu. Komitenin raporuna göre "bu bozulma, kronik stres, uzun süreli sosyal ve duygusal tecritle birlikte terk edilmişlik duygusu ve hayal kırıklığından kaynaklanıyor."



Aslında Komite 1999'dan bu yana Öcalan'a uygulanan tecrit şartlarının çok ağır olduğunu vurgulayarak bazı iyileştirmeler yapılması tavsiyesinde bulunuyor. Televizyon seyretme, ailesi ile zaman zaman telefonda konuşma, kaldığı oda ile sadece avukatları geldiğinde geçebildiği yan oda arasında gün içinde yürüme, spor aletleriyle spor yapabilme gibi imkânların tanınabileceği belirtiliyor.



Ancak Komite'nin asıl tavsiyesi Öcalan'ın başka hükümlülerle temasını sağlayacağı ortamın yaratılması.



Ancak güvenlik makamları Öcalan'ın başka bir cezaevine nakline karşı. Ulaşımı İmralı'ya oranla daha kolay bir cezaevinin çevresi PKK yandaşlarının akınına uğrayacağı gibi, şehit aileleriyle yaşanabilecek olası gerginlikler göz önünde alındığında Öcalan'ın İmralı dışına çıkarılması kamu güvenliğine tehdit oluşturuyor.



Komite'nin raporundan, Türkiye'nin bu yöndeki endişelerinin anlayışla karşılandığı anlaşılıyor. Komite raporunda, "Öcalan'ı başka bir cezaevine nakledemiyorsanız, temasta olabileceği mahkûmları İmralı'ya nakledin" mesajı veriyor.



Bu konuda uzun süredir baskı altında kalan hükümetin, sonunda az sayıda mahkûmu İmralı'ya nakletme hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Doğan Haber Ajansı da önceki gün geçtiği haberde, "Mudanya'dan İmralı ile deniz ulaşımını sağlayan iskeleden, "Yaşar Ağa İstanbul" adlı yük gemisi ile TIR'lar dolusu inşaat malzemesi, iş makineleri ve 20'ye yakın kamyon gönderildiğini" bildirdi. Ajans haberine göre yetkililer malzemelerin İmralı'daki eski binaların onarımı ve yeni inşaatların yapımı için kullanılacağını söylediler.

