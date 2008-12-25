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Öcalan'a "Sayın" diyen 7 bin kişiye dava

2006 ve 2007'de, Öcalan'a 'Sayın' diyen 7 bin 884 kişiye dava açıldı. 949 kişi ceza aldı, 773 kişi beraat etti

25 Aralık 2008 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in DTP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş’ın soru önergesine verdiği yanıt 2006 ve 2007 yıllarında, İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’a “Sayın” dediği için toplam 7 bin 884 kişi hakkında dava açıldığını ortaya koydu. Bu davalarda toplam 949 kişi ceza alırken, 773 kişi de beraat etti.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, DTP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş’ın kamuoyunda “Sayın davaları” olarak bilinen “Suç ve suçluyu övme” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 215’nci maddesine göre açılan davalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Bakan Şahin’in verdiği bilgiye göre, 2006 yılında, İmralı Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan’a “Sayın” diyen 2 bin 691 kişi hakkında dava açıldı. Bunların 2 bin 245’ini erkek, 364’ünü kadınlar oluştururken hakkında dava açılanlar arasında 12-15 yaş arasında 15, 15-18 yaş arasında da 67 kişinin bulunduğu kaydedildi.

2007'de dava sayısı ikiye katlandı

Bakan Şahin’in verdiği bilgiye göre 2007 yılında ise Öcalan’a “Sayın” davalarının sayısında iki kat oranında artış yaşandı. 167’si çocuk olmak üzere toplam 5 bin 193 kişi hakkında dava açılırken, bunlardan 4 bin 251’ini kadınlar, 942’sini katınlar oluşturdu. 2006 ve 2007 yıllarında toplam 949 kişi ceza aldı. Hakkında dava açılanlardan 733’ü ise beraat etti.

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