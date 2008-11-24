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'Öcalan'a 3 aşamalı özgürlük planı' iddiası

Osman Öcalan, hükümetin üç aşamalı plan doğrultusunda harekete geçtiğini, amacın uzun vadede abisini özgürlüğüne kavuşturmak olduğunu ileri sürdü.

24 Kasım 2008 02:00

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'dan şok iddia.

PKK'dan ayrıldıktan sonra Kuzey Irak’ta Kürt yönetiminin koruması altına giren Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, abisinin yanına 5-6 mahkum gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, hükümetin üç aşamalı plan doğrultusunda harekete geçtiğini, amacın uzun vadede Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturmak olduğunu ileri sürdü. Öcalan, bu kapsamda İmralı’nın normal cezaevine dönüştürülmesi çalışmalarına başlandığını söyledi.

Hükümet taviz verdi

Osman Öcalan, İmralı’ya 5-6 hükümlünün gönderilmesi ile PKK’nın isteğinin gerçekleştiğini ve hükümetin taviz verdiğini savundu. Öcalan,”Bana göre, İmralı’ya gelecekleri abim kendisi belirler. Konuşabileceği, diyalog halindeki kişileri kendisi belirleyecek. Öcalan’a hakarete varan uygulamalar oldu. Buna karşı çok ağır tepkiler oldu. Bu nedenle Öcalan’a Türkiye Cumhuriyeti hükümeti taviz veriyor. Öcalan’ın istediği arkadaşlarının yanına taşınmasıdır. Taviz budur. Gelecekler normal hükümlüler olacak ve Öcalan’ın istedikleri yanına gidecek” diye konuştu.

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