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Öcalan yeni odasına televizyon istiyor

İmralı’da kaldığı koğuşu yenilenen, duvarları da ithal duvar kağıdı kaplanan Abdullah Öcalan, şimdi de odasına televizyon istiyor.

22 Aralık 2009 02:00

T24- İmralı’da kaldığı koğuşu yenilenen, duvarları da ithal duvar kağıdı kaplanan Abdullah Öcalan, şimdi de odasına televizyon istiyor.

Ancak, Öcalan’a yerinin değiştirilmesinin ardından verilmesi beklenen televizyon, hücre cezası gerekçe gösterilerek verilmiyor. Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, 15 gün önce cezaevi idaresinin, televizyon alınması için müvekkillerinin hesabına para yatırılmasını istediğini, ancak geçen hafta yaptıkları görüşmede hücre cezası nedeniyle söz konusu televizyonun verilmeyeceğinin söylendiğini aktardı.

Bilmez, "Mart 2009’da verilen hücre cezasını gerekçe göstererek bir yıl boyunca haklarını kısıtlama kararı almışlar. Bu kısıtlama kararının kaldırılması için bir yılın dolması gerekiyor. Ancak müvekkillimize kesinleşmemiş olan biri 10 gün biri de 20 gün olmak üzere iki hücre cezası daha verildi. Bu durum müvekkilimizin haklarının pazarlık konusu yapılması demektir" dedi.

Öte yandan İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilen 5 hükümlüye televizyon verildiği, bu televizyonlardan sadece TRT kanallarının izlenebildiği bildirildi.

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