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Öcalan yeni cezaevine naklediliyor

Bölücübaşı Abdullah Öcalan, bu hafta yeni cezaevine naklediliyor. Cezaevinin girişine Atatürk büstü konuldu, bayraklar göndere çekildi.

01 Kasım 2009 02:00

İmralı Adası'nda çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın 8 mahkumla birlikte kalacağı İmralı F Tipi Cezaevi'nin girişinde Atatürk büstü konuldu ve direklerde bayraklar asıldı.




Bahçesi çiçeklendirilen cevaevinin duvarlarına, Atatürk'ün yurt ve ülke sevgisini içeren vecizeleri yazılı. Öcalan'ın, çeşitli ezaevlerindeng elecek 8 mahkumla birlikte bu hafta yerleşeceği İmralı F Tipi Cezaevi'nin hemen yanına 2 yıl önce yıkılan cami de tek minareli olarak yeniden yapıldı. Apo ve diğer mahkumlar camiden her sabah hoparlörle okunacak ezan sesiyle uyanacak.

Abdullah Öcalan, İmralı'da 5 milyon dolar harcandığı söylenen ve bin metrekare alana kurulan F Tipi Cezaevi'ne, bazı eksikliklerin giderilmesinin ardından bu hafta nakledilecek. Adalet Bakanlığı, bu cezaevinde görev yapacak 40 personeli de İmralı'ya gönderdi. Öcalan'ın yalnızlığını giderecek ‘iyi halli’ PKK'lı 8 mahkumun kimler olduğu da kesinleşti.

Öcalan ve diğer PKK'lılar, girişinde ve içersinde Türk bayrakları bulunan, çiçeklerle süslenen ve duvarlarında Atatürk'ün yurt ve ülke sevgisini içeren vecizeleri yazılı olan cezaevinde hepsi de tek kişilik 9 koğuşta kalacak. Öcalan'ın 7 metrekarelik koğuşuna yatağı, buzdolabı ve televizyonu bulunacak. Öcalan'ın koğuşu, eskisinin yıkılmasından sonra yeni yapılan tek minareli caminin hemen yakınında. Önümüzdeki günlerde İmralı'daki personel için ibadete açılacak camiden 5 vakit ezan okunacak.

Avluda üç mahkumla görüşecek

Abdullah Öcalan'ın, nakledileceği İmrali F Tipi Cezaevi'nde 10 yıllık yalnızlığı da son bulacak. Öcalan kaldığı koğuşun açıldığı avluya havalandırmaya çıktığında, aynı yere açılan koğuşlarda kalan 3 PKK'lı ile görüşebilecek.

Diğer PKK'lı mahkumlarla görüşebilmesi için Abdullah Öcalan'ın hobi odasına meslek edinmek ve sosyal aktivitelerde bulunmak istemesiyle mümkün olacak Öcalan hobi odasına gitmeyi istemesi halinde 8 PKK'lı hükümlüyle günün belli saatlerinde orada buluşup görüşebilecek.

Görüşme odası hazır

İmralı F Tipi Cezaevi'nde güvenlik en üst seviyede sağlanırken, mahkumlar günün 24 saati kameralar ile görüntülenecek. Cezaevinin dışı ve çevresine güvenlik kameraları da yerleştirildi.

Abdullah Öcalan ve diğer 8 PKK'lı için avukatları ve yakınlarının ziyaretleri için görüşme odası hazırlandı. Öcalan ve diğer mahkumlar her hafta avukatlarıyla açık görüşme yaparken, yakınlarıyla 15 günde bir cam bölme arkasından görüşecek.

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