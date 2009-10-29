Öcalan televizyon izleyebilecek!

Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan’ın tutulduğu İmralı adasındaki yeni cezaevi ile ilgili çalışmalarında son aşamaya geldi.



Öcalan, yeni cezaevinde, 10 yıldır izlemesine imkân tanınmayan televizyona da kavuşabilecek. Ancak, cezaevi idaresi geçmişte aldığı disiplin cezalarını gerekçe gösterir, televizyon talebini reddederse, Öcalan’ın Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta yer alan, geçmişteki disiplin cezalarının hâkim huzurunda yeniden değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeden faydalanma imkânı bulunuyor. Disiplin engeli de kalkarsa, Öcalan, TRT 6 dahil çok sayıda kanalı izleyebilecek.



AB İşkenceyi Önleme Komitesi’nin de bakanlıktan belli aralıklarla Öcalan’ın İmralı’daki durumunu sorduğu öğrenildi.