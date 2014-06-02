T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan: Süreç yeni bir aşamaya geçti

HDP'nin İmralı görüşmesinde, Öcalan'ın tarafları süreci provoke edecek tutumlardan kaçınmaya çağırdığı kaydedildi

02 Haziran 2014 09:10

HDP heyetinin İmralı ziyareti sonrası yapılan açıklamada Abdullah Öcalan'ın "En önemli realite sürecin yeni bir aşamaya gelmiş olmasıdır" dediği belirtildi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, heyetin Abdullah Öcalan ile toplantısında süreçteki nihai durum ve güncel gelişmeler değerlendirildi.

Öcalan'ın, "En önemli realite sürecin yeni bir aşamaya gelmiş olmasıdır. Gelinen noktada ciddi bir başlangıç için önemli bir umut vardı ve bu umut korunarak geliştirilmelidir" dediği belirtilen açıklamada, Öcalan'ın tarafları süreci provoke edecek tutumlardan kaçınmaya çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tarafların gerçek bir başlangıç için gerçekçi ve samimi önerilere ve bunun pratikleştirilmesine dönük yol ve yöntemlere yoğunlaşması gerektiğine işaret eden Öcalan, bir bütün olarak medya dünyasının demokratik bir cesaretle çok tarihi bir sürece girdiğimizin bilinç ve sorumluluğuyla yapıcı bir işlev üstlenmesinin önemine değindi" ifadeleri yer aldı.

Öcalan'ın, Soma'da hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye dileğini ilettiği de aktarıldı.

ETİKETLER

öcalanhdpimralımesajçözüm süreciyeni bir aşamataraflarprovakasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24