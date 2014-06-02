Öcalan: Süreç yeni bir aşamaya geçti

HDP heyetinin İmralı ziyareti sonrası yapılan açıklamada Abdullah Öcalan'ın "En önemli realite sürecin yeni bir aşamaya gelmiş olmasıdır" dediği belirtildi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, heyetin Abdullah Öcalan ile toplantısında süreçteki nihai durum ve güncel gelişmeler değerlendirildi.

Öcalan'ın, "En önemli realite sürecin yeni bir aşamaya gelmiş olmasıdır. Gelinen noktada ciddi bir başlangıç için önemli bir umut vardı ve bu umut korunarak geliştirilmelidir" dediği belirtilen açıklamada, Öcalan'ın tarafları süreci provoke edecek tutumlardan kaçınmaya çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tarafların gerçek bir başlangıç için gerçekçi ve samimi önerilere ve bunun pratikleştirilmesine dönük yol ve yöntemlere yoğunlaşması gerektiğine işaret eden Öcalan, bir bütün olarak medya dünyasının demokratik bir cesaretle çok tarihi bir sürece girdiğimizin bilinç ve sorumluluğuyla yapıcı bir işlev üstlenmesinin önemine değindi" ifadeleri yer aldı.

Öcalan'ın, Soma'da hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye dileğini ilettiği de aktarıldı.