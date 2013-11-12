Öcalan: Süreç devam ediyor ama sırat köprüsü üzerinde

Abdullah Öcalan ile görüşen HDP Müzakere ve Çözüm Sürecinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin detaylarını anlattı. Öcalan’ın, “AKP gelişmeleri yeterince anlamıyor” dediğini belirten Önder, Öcalan’ın yasal dayanağı önemsediğini ve zorunlu olduğunu vurguladığını belirtti.

Öcalan’ın, devlet heyetiyle görüşme gerçekleştirdiği bilgisini veren Önder, çözüm süreci ile ilgili Öcalan’ın sözlerini aktardı: “Tek başımıza da kalsak bunu yürütme kararlılığımız tamdır. Ama altımızdaki zemin sırat köprüsü gibi olunca, kim düşer kim kalır, belli olmaz.”

Devlet heyetiyle görüşme

Fırat Haber Ajansı'nda Ali Barış Kurt'un haberine göre Öcalan’ın, devlet heyetiyle görüşme gerçekleştirdiği bilgisini veren Önder, Öcalan’ın sözlerini aktardı: “Tek başımıza da kalsak bunu yürütme kararlılığımız tamdır. Ama altımızdaki zemin sırat köprüsü gibi olunca, kim düşer kim kalır, belli olmaz.”

Hasta tutsaklar bırakılmalı

Hasta tutsaklar konusunun görüşmenin önemli bölümünü kapsadığını kaydeden Önder, Öcalan’ın bu konuda tepkili olduğunu ve sorunun çözülmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Sürecin iki önemli eksiği

BDP Grup Başkavekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve HDP Müzakere ve Çözüm Sürecinden Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet, 9 Kasım’da İmralı’ya giderek KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan ile 12’nci görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını anlatan Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın sağlık durumu için, “Gayet iyiydi, zindeydi ve morali yüksekti” dedi.

Devlet heyetiyle görüşme

Öcalan’ın beklediği devlet heyetiyle görüşme yaptığı bilgisini veren Önder, “Bizden bir gün önce devlet heyetiyle uzun bir görüşme yaptığını söyledi. Verimli, yoğun bir görüşme olmuş” dedi. Önder, Öcalan’ın heyeti tekrar BDP ve HDP’nin belirlemesi noktasına gelinmesini de yapıcı bir geri dönüş olarak değerlendirdiğini aktardı.

‘Kim düşer belli olmaz’

Hasta tutsaklar konusunun görüşmenin önemli bölümünü kapsadığını kaydeden Önder, Öcalan’ın bu konuda tepkili olduğu ve sorunun çözülmesi çağrısında bulunduğunu aktardı. Öcalan’ın süreci yürütmek konusunda büyük bir irade gösterdiğini fakat sürecin risk barındırdığını söylediğini de belirten Önder, Öcalan’ın şu sözlerini aktardı: “Ben Newroz bildirgesinin halen arkasında duruyorum ama bir benzetme yapmak gerekirse, sırat köprüsü üzerinde yürütüyoruz. Tek başımıza da kalsak bunu yürütme kararlılığımız tamdır. Ama altımızdaki zemin sırat köprüsü gibi olunca, kim düşer kim kalır, belli olmaz.”

Yasal dayanak önemli

Öcalan’ın hükümetin çözüm sürecine yaklaşımını son derece yetersiz bulduğunu ve eleştirdiğini bildiren Önder, Öcalan’ın yasal dayanak konusunu özellikle önemsediğini ve “Şu an siz, biz, geri çekilenler, herkes, devleti de katıyorum herkes aslında mevcut yasal mevzuata göre suç işliyor” dediğini ifade etti. Öcalan’ın “sürecin iki tane önemli eksiği var” dediğini aktaran Önder, “Birincisi; yasal bir alt yapı ve dayanağa kavuşturulmaması. Öcalan, ‘neticede bu insanlar hadi gittiler, gittikleri gibi mi geri gelecekler. Bunların bir de dönüp siyaset yapmaları gerekiyor’ diyor ve bunun için yasal alt yapının zorunlu olduğunu söylüyor” diye konuştu.

Olanaklar genişletilmeli

Önder, ikinci önemli eksikliğin ise iletişim olanaklarının genişletilmesi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Bir şekilde demokrasi güçlerinin sürece müdahil olarak katılmasını istiyor. Yurtiçi ve yurtdışı basın, Meclis’teki Çözüm Komisyonu’nun her siyasi partiden üyeleri, Akil İnsanlar arasından belirlenecek heyet, bilim insanları, politikacıları sayarak, ‘bunlarla görüşmeliyim ki, müzakerede benden beklenen ya da benim görmem gereken yer işlevsel olsun’ diyor.”

Hükümet doğru okumuyor

Öcalan’ın AKP’yi iç ve bölgesel gelişmeleri yeterince okuyamama ve analiz edememekle eleştirdiğini söyleyen Önder, “Bütün bu danışmanların, müsteşarların toplamı bir araya gelseler bile bir tek sağlıklı değerlendirme yapamadıklarını söyledi ve ‘Bölgeyi, ülkeyi ve süreci anlama çabası anlamında bir hayli yetersizlik içerisindeler’ dedi. Heyeti, kendisinin görüştüğü heyeti bundan ayrı tutuyor. Bu anlamda Başbakan’ı da yanılttıklarını düşünüyor” bilgilerini verdi.

Koşuya çevirmeliler

Öcalan’ın HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü’ye de geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve HDP Kongresi’nde ortaya koyduğu çerçeveyi doğru bulduğunu belirttiğini aktaran Önder, “Bütün bileşenlere de selam gönderdi. ‘Bu bir ilk adımdır, bunu bir koşuya çevirmek gerekiyor’ dedi” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın Vedat Türkali’ye eşi Merih Pirhasan’ın ölümü dolayısıyla taziye mesajı gönderdiğini de söyleyen Önder, “Vedat Türkali’ye de uzun, sağlıklı bir ömür diledi ve özel selamlarını gönderdi” dedi.

İmralı’ya giden Buldan, Baluken ile Önder’den oluşan BDP ve HDP heyeti önümüzdeki günlerde bakanlarla yapacakları görüşmenin ardından da Kandil’de KCK yetkilileriyle görüşecek.

Kurtuluş sınırları kaldırmada

Önder, Öcalan’ın Rojava sınırında yapılan duvarın da hükümetin iç ve bölgesel gelişmeleri doğru okuyamamasından kaynaklandığını söylediğini ve “Doğru okusalardı duvar ya da yeni sınır yapacaklarına var olanı kaldırmanın imkanlarını araştırır, bu yönde seferber olurlardı, kurtuluşları da böyledir” dediğini açıkladı. Öcalan’ın görüşmede yerel seçimler meselesine de demokratik siyaset bağlamında değindiğini anlatan Önder, Öcalan’ın şu sözlerini yansıttı: “Eşbaşkanlık meselesini de bu ülkeye biz öğreteceğiz. Artık kadın kotası bu haliyle, geldiğimiz nokta itibariyle geri bir anlayış. Biz eşbaşkanlıklarla tam eşitliği sağlıyoruz.”