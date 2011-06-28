Öcalan: Sözleşme düzeyine geldik

T24- PKK lideri Abdullah Öcalan, devleti temsil eden heyetle yaptığı görüşmelerin artık “ortaklaşma, sözleşme” düzeyine geldiğini belirterek, “Bu husus çok ciddidir. Belki Kürt tarihinde ilk kez böyle bir sözleşme düzeyine geliniyor” dedi.





Taraf Gazetesi’nin haberine göre, İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan, geçen cuma avukatlarına devlet heyetiyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verirken heyete iki-üç sayfadan oluşan üç ayrı protokol verdiğinden söz etti. Öcalan, devleti temsil eden heyetle 15 Haziran'dan bir gün önce görüştüklerini ve birçok konuyu konuştuklarını ifade ederek şöyle devam etti: “Bazı esaslar üzerine ortaklaşma sağladık. Bugün bazı konuları açıklamayı yararlı buluyorum. O heyetin de fikrini almam gerekiyordu. Onlarla konuşmadan, onlara danışmadan bunları açıklamam doğru değil. Ancak bunları açıklamakta fayda görüyorum. Devlet çözüme giderken ya Kandil’i ya BDP’yi ya da beni muhatap alır. Sanırım beni daha uygun buluyorlar. Burada yaptığımız görüşmeler önemlidir, ciddidir. Belli bir aşamaya da gelmiştir. Burada yaptığımız görüşmeler artık bir görüşmeyi aşmıştır, bir ortaklaşma, sözleşme düzeyine gelmektedir. Bu husus çok ciddidir. Belki Kürt tarihinde ilk kez böyle bir sözleşme düzeyine geliniyor. İki-üç sayfadan oluşan üç ayrı protokol heyete sunulmuştur. Birinci protokol 8 temel ilkeden oluşuyor. İkici protokol de ilke içeriyor. Üçücü protokol de muhataplık konusunu içeriyor. Bu protokoller devletle yaptığımız 18 yıllık görüşmelerin sonucudur, ürünüdür.18 yıldır barış için mücadele ediyorum. KCK de bana ilettiği mesajında bu protokolleri oldukça anlamlı ve doyurucu bulduklarını söylüyorlar. Bu protokolleri onayladıklarını belirtiyorlar.”