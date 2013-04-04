Öcalan: Onurlu olan herkesi sürece uymaya ve geliştirmeye çağırıyorum

İmralı'ya giden dördüncü BDP heyetiyle görüşen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı, doğum günü (4 Nisan) nedeniyle Şanlıurfa Halfeti'ye gelen binlerce kişiye okundu. “65 yaşıma girmekteyim. Ben üzerime düşeni yaptım. Eylem sırası halkımızın kendisindedir. Onlara olan büyük hürmetimi ve hizmetimi önemli ölçüde tamamladığımı düşünüyorum. Artık görev sizdedir" diyen Öcalan, "onurlu olan herkesi sürece uymaya ve geliştirmeye" çağırdı.

Öcalan, İmralı'da BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ile görüştü. Üçüncü heyetteki isimlerden oluşan dördüncü BDP heyeti, görüşmeden sonra açıklama yapmadı.

Aynı saatlerde, 65 yaşına giren 4 Nisan olan doğum günü için binlerce kişi Halfeti'ye gitti. Burada Öcalan'ın BDP heyeti aracılığıyla gönderdiği mesajı okundu. Mesaj okunduktan sonra havai fişekler ve Öcalan için sloganlar atıldı.

'Onurlu bir barışın imkânları çok arttı'

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, bütün Kürt ve Türk halkını selamlayan Öcalan'ın mesajı şöyle:

"Değerli dostlar, saygıdeğer halkımız, yaşamı her gün yeniden yaratan kadın arkadaşlar, yüreğinde mücadelenin en kor ateşini yaşayan genç yoldaşlarım, sizleri selamlıyorum. Öncellikle Amara’ya gelen doğum günümü kutlayan on binlere büyük şükran ve sonsuz sevgilerimi iletiyorum."

"Böylesi bir günde sizlere müjdem şudur ki; gerçekten onurlu bir barışın imkanları çok artmıştır. Bu bizim insanlarımıza sunacağımız en önemli şeydir. Bugünün önemi benim kişisel doğumumdan öte bir halkın yeniden doğuşudur. Sizlerin de böyle kavradığınızı biliyorum."

'Onurluyum diyen herkes sürece uysun ve geliştirsin'

"65 yaşıma girmekteyim. Ben üzerime düşeni yaptım. Eylem sırası halkımızın kendisindedir. Onlara olan büyük hürmetimi ve hizmetimi önemli ölçüde tamamladığımı düşünüyorum. Artık görev sizdedir.

Sizlerin de bu görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonrada layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Onurluyum diyen herkese, zengin, fakir, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sürece uymaya ve geliştirmeye çağırıyorum."

'Umuyorum ki bir damla bile kan akmasın'

"Şunu herkes çok iyi bilmeli ki; artık farklı bir yaşam gelişecektir.

Umuyorum ki bu süreç gelişirken bir damla bile kan akmasın. Kimse kimseyi incitmesin. Herkes aşkla bu sürece katılsın. Bu süreci ağırlıklı ortaya çıkaracak olan halkımızdır, halklardır.

Kadınların da gerçek yaşama geçişi bu günle doğrudan bağlantılıdır. Kadınlara özgür bir yaşamı yaratmak için uğraştım, uğraşıyorum. Kadınlar özgür yaşam imkanlarını ortaya çıkarmak ve geliştirmek konusunda sonsuz bir güce sahiptir.

Ben çok iyiyim. Son nefesime kadar da iyi olacağım. Bu temelde bir kez daha herkesi barışa olan güvenimle selamlıyorum.”