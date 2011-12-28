Öcalan o mağaraların sırrını açıkladı!

T24

'Basınçtan etkilenmez'



'PKK kırsalda zayıflayacak'



'Yaşamak çok zor'



Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Güneydoğu Anadolu’da ortaya çıkartılan PKK mağaralarıyla ilgili konuşan Osman Öcalan, Kuzey Irak’taki mağaralarda 500 kişinin aynı anda eğitim alabildiğini söyledi. Türkiye’deki mağaraların ise operasyon öncesi ve sonrasında saklanmak için kullanıldığını anlattı.Son günlerde Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da birbiri ardına ortaya çıkartılan PKK sığınak ve mağaralarının operayon öncesi ve sonrası saklanmak için kullanıldığını söyleyen Osman Öcalan, Kuzey Irak’ta 500 kişilik mağaralar olduğunu belirtti. Öcalan sözlerine şöyle devam etti; “PKK’nın kullandığı mağaralar, Türkiye içindekilerle sınır dışındakiler farklı mahiyettedir. Türkiye tarafındakiler yeni yapılmış mağaralardır ve bunlar eylem sonrasında çekilme yerleridir. Bir eylem öncesi veya sonrası dinlenme ve ön hazırlık aşamaları orada geçer. Türkiye’deki mağaraların yapımında dinamit kullanılmıyor. Daha çok kazma kürekle çalışılarak hazırlanıyor. Şırnak’taki 7 katlı mağara eskiden kalmış ve tarihte de çeşitli nedenlerle kullanılmış bir mağaradır. “Mağaralarda yaşam tabii ki zordur. Bu nedenle çok zorunlu olmadıkça oralara girilmez. Zaman zaman kullanılır yani sürekli olmaz. Geçiş güzergahlarında kullanılan, operasyonlar sırasında saklanılan sonra çıkılan alanlardır.''Kuzey Irak’taki mağaralar ise daha çok eğitim amaçlı kullanılıyor. Eğitim ve muhtemel operasyon zamanlarında sığınılan yerlerdir. Irak’takiler 500 kişinin dahi oturup eğitim aldığı, tartıştığı yerlerdir. Üstleri en az 50-100 metre kayalık olan, ağzı kamuflajlı, içi labirentler biçiminde olur. Dış saldırıya karşı da korunaklı bir haldedir. Bu nedenle basınç etkilemez. Birkaç ayrı çıkışları da vardır. Her 50 metrede bir çıkış yerleri bulunur. Kısacası her türlü saldırıya karşı hazırlıklı şekilde donatılmıştır, saldırıda isabet alsa dahi etkilenmez.”''Türkiye’de güvenlik birimleri arasında bir koordinasyon var. Bu temelde yürütülen saldırıya karşı PKK klasik gerilla savaşı uyguluyor. Bunun bittiğini 2003’te söylemiştik. Şimdi PKK epeyce kayıp verdi ve zayıflayacak''Osman Öcalan mağarada yaşamanın çok zor olduğunu söyledi. O yüzden PKK’lılar ancak geçici olarak mağaralara sığınıyorlar.