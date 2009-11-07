T24 - Terörist elebaşı Abdullah Öcalan, "Bu kış sürecinde barış gelişmezse baharla birlikte çok daha güçlü bir çatışma yaşanabilir. Hükümetin ve devletin de barış kararı alması gerekir" diyerek süreçte kendisinin rol alabilmesi için gerekli ortamın yaratılmasının gerektiğini ifade etti.



Referans gazetesin yazı işleri müdürü Cevdet Aşkın'ın Fırat Haber Ajansı'nın haberini değerlendirdiği (7 Kasım 2009) yazısı şöyle:



Öcalan: Kimse benden pratik önderlik beklemesin



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, perşembe akşamı Elazığ'da yaptığı açıklamada "Terör örgütü kendi başına mı büyüdü? Şimdi size soruyorum. Kimler yardım etti, kimler? En müttefik bildiklerimiz bile yardım etti, komşularımız yardım etti. Ama bugün iyi bir noktadayız. Bütün dünya anladı ki, Türkiye'ye dost olmak kıymetlidir, Türkiye'ye düşman olmak kendisinin aleyhinedir. Onun için bu bölgede ona kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bakın açık söylüyorum; 10 senedir bütün devlet meselelerinin hepsinin içindeyim. 2 sene, 3 sene önce böyle değildi. Şimdi birçok şey değişti. Bu, terörü bitirmek için bir fırsat; çünkü çevre farkları buna el veriyor artık, eskiden vermiyordu" dedi. DHA'nın haberine göre Gül, "Şimdi herkese çağrımız; fırsat bu fırsat, kanunlar müsaade ediyor, kandırılmış olanlar olmuş olabilir. Şimdi bunların gittiği yolun çıkmaz yol olduğunu görecek, başka yolu yok" diye konuştu.



AKP MKYK Üyesi ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, PKK'nın önümüzdeki hafta ve aylarda çözüleceğini, Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarda barınan PKK'lılardan suça karışmamış olanların rehabilite edileceğini, çeşitli suçlara karışmış olanların ise İskandinav ülkeleri gibi ülkelere gönderileceğini söyledi. DHA'nın cuma günkü haberine göre Kınıklıoğlu, "Önümüzdeki hafta ve aylarda PKK'nın Kandil'den ve oralardan çözüleceğini ve bu sorunun ortadan kalkacağını göreceksiniz. Çünkü artık saha bitti, topu taca atmanın gereği kalmadı. Türkiye, Irak'la ilişkilerini geliştirerek PKK'yı oradan çıkaracak" diye konuştu.



PKK



Öcalan, Erdoğan'ın Kürt sorununu çözmemesi halinde akıbetinin Özal gibi olacağını ileri sürdü. Fırat Haber Ajansı'nın cuma günkü haberine göre Öcalan, "Cumhurbaşkanı'na Başbakan'a sesleniyorum. Cesur olmak zorundasınız. Bu sorun parlamento gündemine getirilip çözülmelidir. Parlamento, barışın kararını vermelidir; barışın önünü açmalıdır. On altı yıldır ben bu kararı vermişim, bunun için çabalıyorum" dedi.



Barzani ve Talabani'nin yardımıyla PKK'nın tasfiye edilemeyeceğini savunan Öcalan, "Bu kış sürecinde barış gelişmezse baharla birlikte çok daha güçlü bir çatışma yaşanabilir. Hükümetin ve devletin de barış kararı alması gerekir" diye konuştu.



Öcalan şunları söyledi: "Kesin olarak şunu söylüyorum: Kimse benden pratik önderlik beklemesin. Benim rol almam isteniyorsa koşullarımın düzeltilmesi gerekir, her yere ulaşabilmeliyim. Hiçbir şeyi takip edemiyorum, birçok şeyden haberim yok."



PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, demokratik açılım konusunda bütün beklentilerin önemli ölçüde olumsuz bir biçimde sonuçlandığını ileri sürerek "Birçok güçle anlaşma yaparak PKK'yı tasfiye ve imha etme amaçlı somut bir planın hazırlanıp uygulanmakta olduğu gerçeği söz konusudur. Bu gerçek, net bir biçimde açığa çıkmıştır. Artık kimse bundan kuşku duymamalı" dedi. Fırat Haber Ajansı'nın cuma günkü haberine göre Kalkan, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümünde sonuna kadar ısrarlı olacaklarını söyledi.



Gelişmeler neye işaret ediyor



Cumhurbaşkanı Gül'ün sözleri, Ankara'nın 2007 sonbaharından beri PKK'ya karşı oluşturduğu - Kalkan'ın "birçok güçle anlaşma" olarak tarif ettiği- uluslararası ittifakın, örgütün tasfiyesi noktasında hemfikir olduğuna işaret ediyor.



Kuzey Irak'taki PKK'lıları etkin pişmanlık yasası çerçevesinde geri dönmeye çağıran Gül, Ankara'nın örgütün etkisizleştirilmesine kilitlendiğini hissettiriyor.



Kınıklıoğlu'nun kesinlik içeren sözleri, Gül'ün Slovakya'dan dönerken "Terör bu yıl bitecek" açıklamasına paralellik arz ediyor ve etkisizleştirme hamlesinin günlerinin sayılı olduğuna işaret ediyor.



Kalkan'ın "Artık kimse kuşku duymasın" dediği bu yönelimi, geçen hafta "Açılım hikâye, asıl amaçları PKK'yı tasfiye etmek" sözleriyle fark ettiğini gösteren Öcalan; örgüte kendisinden haber beklemeden gelişmelere tepki vermesi, Ankara'ya da silahların susmasında kendisinin hâlâ rol oynayabileceği mesajını gönderiyor.

