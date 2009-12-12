Öcalan için ev hapsi istedi

T24 - Kapatılan DEP’in eski milletvekili Hatip Dicle, Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan nefessiz bırakılarak öldürülmeye çalışıldığını iddia ederek, “ev hapsi”nin düşünülmesini istedi.





Demokratik Toplum Kongresi, Diyarbakır'da kapatılan DTP İl Başkanlığı binasında olağanüstü toplandı.



DTP’nin kapatılmasını değerlendiren Kongre sözcüsü Hatip Dicle, şöyle konuştu: “Bu, Kürt sorununda imha ve inkar siyasetinin hala devam ettiğini gösteriyor. Bu kararı meşru olarak görmüyoruz, reddediyoruz.



Milletvekili arkadaşlarımız kendi grupları içinde istifalarını verme kararını almışlardı, bunun arkasında dururlarsa onları kendi kongremizde aramızda görmek istiyoruz. Yarın arkadaşlar gelecek bunu kendi aramızda bütün boyutlarıyla tartışacağız. Burada bulunan delegasyon ile iki gün boyunca tarihi kararlar vereceğiz.''



Hatip Dicle, terörist Abdullah Öcalan'ın ''İmralı'da nefessiz bırakılarak öldürülmek istendiğini'' iddia ettiği konuşmasında, Öcalan için ilk aşamada ''ev hapsi''nin düşünülmesini de istedi.



Kürt halkının bu topraklarda insanca yaşamak için demokratik sivil bir anayasa istediğini bildiren Dicle, “Kendi kendimizi yönetecek bir Anayasa olmalıdır. Bu ülkenin bütünlüğü içinde biz kendi kendimizi yönetmek istiyoruz” dedi.



İki gün sürecek olan Demokratik Toplum Kongresine DTP'li belediyle başkanlarınında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.