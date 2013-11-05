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Öcalan: Hükümet benimle konuşmuyor

Gazetecilerin, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin nasıl geçtiği sorusunu yanıtlayan Fatma Öcalan, 'Görüşme iyi geçti' dedi

05 Kasım 2013 00:01

 

İmralı Adası'na giden ve ağabeyi Abdullah Öcalan ile görüşen Fatma Öcalan, bu akşam saat 19.30'da, kendisiyle birlikte adaya giden Abdullah Öcalan'ın cezaevi arkadaşlarından, Cumali Karsu'nun kız kardeşleri Vesile Taş ve Elvan Can ile Şeyhmus Poyraz'ın kız kardeşi Felek Cızlaşmak'la birlikte Gemlik'e geldi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Fatma Öcalan, süreç ile ilgili olarak da "Abdullah Öcalan, 'Süreçle ilgili belli bir şey yok. Kimse benimle konuşmadı. Hükümet benimle konuşmadı.' dedi. Tek bunu söyledi. Başka bir şey demedi" diye konuştu. Fatma Öcalan ile diğer mahkum yakınları, otomobil ile İstanbul 'a hareket etti.

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